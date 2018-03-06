نواب ألمان في سورية سعيا لإعادة اللاجئين

برلين – أ ف ب: زار عدد من نواب التيار اليميني المتطرف الألماني سورية أمس، في مسعى لعقد صفقة مع نظام الرئيس بشار الأسد لإعادة اللاجئين السوريين.

ووصل ستة نواب المان من حزب “البديل لالمانيا” الى دمشق، أول من أمس، لاجراء محادثات مع مسؤولين في النظام السوري، والقيام بجولة يقولون انها تهدف إلى الحصول على فكرة حقيقية عن الوضع على الأرض.

وقالوا في بيان “نظراً لأن الاعلام الالماني لا يقيم الوضع الفعلي في سورية بطريقة موثوق بها، فإن الهدف من هذه الزيارة هو فهم الوضع الانساني على الارض وجهود اعادة الاعمار في المناطق التي تم تحريرها من الارهابيين”.

واضافوا انهم “فوجئوا بمظاهر الحياة الطبيعية التي تشاهد في شوارع دمشق” وشاهدوا “نساء لا يرتدين الحجاب يتحركن بحرية في شوارع المدينة النظيفة جدا”.

وذكرت الصحيفة أن سياسيي “البديل” يريدون بهذه الزيارة أن يقولوا إنه يمكن للاجئين السوريين المقدر أعدادهم بمئات الآلاف في ألمانيا، العودة إلى بلادهم.

وفي اولى خطواته في البرلمان، اقترح الحزب ابرام صفقة مع الرئيس بشار الاسد لاعادة اللاجئين السوريين الذي يشكلون الغالبية العظمى من اللاجئين الى المانيا. الا ان اقتراحه تم رفضه.