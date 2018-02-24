دعا عدد من النواب إلى تجاوز الخلافات والعقبات والمحن والترفع عن الصغائر لتحقيق الاستقرار ومصلحة الوطن العليا بعيدا عن الاختلافات الصغيرة، مؤكدين قدرة أهل الكويت بكل اطيافهم على خدمة الوطن في ظل قيادة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وهنأ النواب القيادة السياسية والشعب الكويتي بالأعياد الوطنية معتبرين ان الاحتفالات بالمناسبة تعمق الوحدة الوطنية.

في هذا السياق هنأ النائب فراج العربيد القيادة السياسية ممثلة بصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد

بمناسبة العيد الوطني السابع والخمسين وعيد التحرير السابع والعشرين.

وقال العربيد في تصريح له: إننا نستذكر المناسبتين العزيزتين على قلب كل كويتي ومقيم على هذه الأرض الطيبة، ولايغيب عن أذهاننا ذلك المشهد الشامخ عندما رفعت بيديك الكريمتين علم الكويت أمام مبنى الأمم المتحدة لتدشن عهد الاستقلال والحرية والديمقراطية لهذا الوطن الصغير في مساحته الكبير في أفعاله كما لا يغيب عن عيوننا مشهد تحرير الكويت عام واحد وتسعين من القرن الماضي من دنس الاحتلال.

وأضاف العربيد يطيب لي أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات للشعب الكويتي الكريم ولرئيس وأعضاء مجلس الأمة وللحكومة رئيسا ووزراء، داعياً الله تعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يصبح وطننا في مصاف الدول الحضارية المتقدمة دائماً وأبداً تحت راية سمو أمير البلاد.

وتقدم النائب عسكر العنزي بأطيب التهاني والتبريكات لسمو الأمير وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الامة وسمو رئيس مجلس الوزراء والنواب والوزراء بمناسبة الأعياد.

وقال عسكر في تصريح صحافي: اننا نزُف التبريكات لكل أبناء الشعب الكويتي والمقيمين على أرض الكويت بهذه المناسبة، ونسأل الله ان يديم على سمو الأمير وسمو ولي عهده الامين موفور الصحة والعافية، وان يديم الله على الكويت نعمة الامن والأمان في ظل قيادة سموه، وأن يشهد هذا العهد تحقيق تطلعات سمو الأمير والشعب الكويتي بالارتقاء بالكويت إلى المكانة المرموقة التي تستحقها.

واضاف: إنه بعد تحرير الكويت من الغزو الغاشم بدأت الكويت تستعيد مكانتها بين الدول العربية ودول المنطقة وعلى مستوى العالم، وترسخت هذه المكانة الإقليمية والدولية للكويت بعد تولي سمو الأمير الحكم، وهذا يدل على المكانة التي يتمتع بها سموه، فهو يتمتع بمكانة عالية ويتميز بالحكمة والحنكة التي تميز سموه بين قادة دول العالم.

وأشار إلى ان الاحتفالات بالأعياد تدعم أواصر الوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء الشعب الكويتي، وطالب كل أطياف الشعب الكويتي بالعمل لاستقرار البلاد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المرحلة المقبلة، وأن يلتفت الجميع لما فيه مصلحة الوطن، وأن يكون هناك نهج جديد ينطلق منه الجميع بكل أطيافهم وانتماءاتهم لخدمة وطننا الغالي الكويت من دون تعصب أو اختلاف على صغائر الأمور.

واكد اننا على يقين بأن أبناء هذا الشعب الأصيل قادرون على تجاوز جميع العقبات والمحن وتجاوز هذه الأمور والاختلافات البسيطة والاستظلال بتوجيهات صاحب السمو والدفع باتجاه تحقيق رغباته وأُمنياته للكويت، والتأسي بحكمته في القدرة على لم الشمل وتوحيد الصف، وتوفير الجهد فيما يخدم الأهداف الموضوعة والطموحات المنشودة.

كما هنأ النائب د.محمد الحويلة الشعب الكويتي بذكرى اليوم الوطني ويوم التحرير، التبريكات لسمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

وقال الحويلة في تصريح له تأتي هذه المناسبات الوطنية ونحن نحتفل بيوم تحرير بلدنا من براثن الغزو العراقي، وهي مناسبة نستذكر فيها أرواح شهدائنا الأبرار وأسرانا ومفقودينا الذين بذلوا أنفسهم في سبيل الكويت، ولا يفوتنا في هذا المقام أن نذكر البطولات التي سطرها رجال قواتنا المسلحة وأبناء الشعب الكويتي بكافة فئاته ضد الغازي العراقي، حيث ضربوا أروع الأمثلة في التلاحم الوطني والمقاومة العسكرية والمدنية والتفوا حول قيادتهم الشرعية في واحدة من أروع الملاحم الوطنية.

واضاف: كما نستذكر الموقف المشرف لدول الخليج، عندما هبوا لنجدة الكويت ونصرة الحق الكويتي واحتضان الكويتيين في بلادهم، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية وموقفها البطولي تجاه الكويت أميرًا وحكومة وشعبا حتى كتب الله لها التحرير من الاحتلال العراقي، مشيدًا بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية المتميزة بين دول الخليج والروابط والصلات المتينة التي تجمع دول مجلس التعاون، مؤكداً على المصير المشترك والحرص على الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة أي مخاطر تتعرض لها أي دولة من دول مجلس التعاون.

واختتم الحويلة تصريحه بالإشارة إلى أن هذه المناسبات الوطنية تأتي وقد مرت اثنتا عشرة سنة على تسلم سمو الأمير مقاليد الحكم.

من جهته اعرب النائب سعدون العتيبي عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد والى الشعب الكويتي الكريم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الــ57 للعيد الوطني والذكرى الـــ27 لعيد التحرير ، متمنياً من الله عز وجل أن ينعم على صاحب السمو وسمو ولي العهد بموفور الصحة ودوام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والعطاء للوطن العزيز وتحقيق المزيد مما ينشده الوطن من نماء ونهضة وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسمو امير البلاد.

واضاف حماد: اننا في تلك الذكرى الطيبة نستعيد أمجاد التاريخ ونستحضر السيرة العطرة لشهدائنا الأبرار وما قدموه من تضحيات جليلة للوطن العزيز، ضارعا إلى المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء.