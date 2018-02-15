* “ظل الرئيس” كتب شهادة ميلادي الفنية

* أصور “الأب الروحي” و”بيت السلايف”

القاهرة – إيمان سمير:

لا تتعامل مع أدوارها من الخارج، بل تبحث في أعماق الشخصية، ترسمها بدقة وحرفية، تتحدى نفسها أكثر من الأدوار التي سبق أن قدمت مثلها، ورغم أنها شاركت في السينما والمسرح بأعمال قليلة، الا أن معرفة الناس بها تحققت بشكل كبير من خلال الدراما التلفزيونية.

عن ادوارها، مشوارها الفني، وجديدها التقت ” السياسة” الفنانة الشابة نيفان صابر.

إلى أي مدى تطور دورك في الجزء الثاني من مسلسل “الأب الروحي”؟

قد لا يعلم الكثيرون أن شخصيتي التي ظهرت بها في الجزء الأول من المسلسل، كتبت في الأصل من أجل أحداث الجزء الثاني، حيث قرر فريق العمل في نهاية حلقات الجزء الأول، خصوصا بعد موت كثير من شخصيات القصة، وظهور بعض شخصيات الجزء الثاني، منها دوري.

كيف شاركت في مسلسل “ظل الرئيس”؟

كان مجرد حلم لدي أن أشارك في المسلسل بعدما عرفت قصته الشيقة المثيرة، لم أصدق حينما اختارتني الشركة المنتجة لاشارك في “الأب الروحي”.

هل وجدت صعوبة في التعامل مع الفنان ياسر جلال؟

كانت لدي رهبة من التمثيل معه، لأنني أعتبره غول تمثيل، من أقوي الممثلين حاليا، عند تصوير أول مشهد لي وجدته أمامي، شعرت برعب وخوف، لكنه طمأنني جدا، وتحدثنا عن الدور، ونصحني أن أتقن شخصياتي، وبعدها سأحقق نجاحا كبيرا.

قدمت شخصية الراقصة أكثر من مرة، ألا يعد ذلك تكرارا لا يفيدك فنيا؟

من يتأمل جيدا في أعمالى سيجدني قدمت شخصية الراقصة بشكل مختلف في كل مسلسل بعيدا عن أي تشابه أو تكرار، ففي “آدم”، ظهرت كراقصة “ستايل” في “الشك”، كراقصة شعبية ترقص بـ “الجلابية” في “الكيف” وقدمت هذه الشخصية بصورة مختلفة تماما عما قدمته من قبل.

لكن هناك من يرى أن على الممثل أن يبتعد عن الأدوار المكررة؟

لماذا ابتعد طالما أقدمها بشكل مختلف وتظهر بصورة مغايرة، مثل دوري في “بيت السلايف”، الذي يشبه ظاهريا شخصيتي في مسلسل “زواج بالاكراه” وقد أخبرت المخرج بذلك، لكنه رأى أنني استطيع اضافة ملامح وتفاصيل خاصة لدوري، مما سيخرجه في النهاية بشكل بعيد تماما عن الشخصية الأخرى، وهو ما حدث بالفعل.

ما أصعب شخصية قدمتها؟

شخصية “صفاء” في مسلسل ” ظل الرئيس”، فهي التي كتبت شهادة ميلادي كممثلة حقيقية لدى الناس، وجعلتهم يدركون ما اتمتع به من أدوات فنية.

لماذا ابتعدت عن السينما؟

قدمت فيلمين فقط، هما “الفيل في المنديل” و”الحرامي والعبيط” ولم ابتعد، لكن الانتاج السينمائي حاليا ضعيف مقارنةً بالدراما، وأنا أحب التلفزيون، لأنه سبب معرفة الناس بي، أما السينما فهي التاريخ والتوثيق، وأتمنى تقديم مزيد من الأعمال السينمائية قريباً.

ماذا عن المسرح؟

لم أقدم سوى مسرحية “دو ري مي فاصوليا” مع الفنان سمير غانم وأعتبرها اضافة كبيرة لسيرتي الذاتية ومشواري الفني.

من كان له الفضل في تشجيعك؟

كل من عملت معهم مثل تامر حسني، أحمد رزق، وباسم سمرة، بجانب الفنان ياسر جلال الذي كان يحفزني جداً، وعلمني الكثير، واستفدت منه كثيراً خلال مشاركتي معه في “ظل الرئيس”، هناك أيضا من تعاملت معهم من المخرجين والمنتجين.

من قدوتك في التمثيل؟

لا توجد ممثلة بعينها، أحب الكثير من فنانات الزمن الجميل فكل واحدة منهن تتميز وتختلف كثيرا عن غيرها، لكني في نفس الوقت أريد أن أكون شخصية مستقلة، وممثلة مميزة.

هل هناك من ترغبين في العمل معه؟

“أنا طمّاعة فنياً”، وأتمنى العمل مع الجميع من الكبار إلى الشباب، فكل منهم، بلا استثناء، سأستفيد من العمل معه، خصوصا الفنان أحمد حلمي الذي أتمنى العمل معه في السينما أو تلفزيون، وكم كنت أتمنى العمل مع الراحل محمود عبدالعزيز.

ماذا عن أدوار الاغراء؟

لا أرفضها، أؤديها مثل أي أدوار أخرى، لا يوجد ما يمنع الممثل من تأدية هذه الأدوار، لكن الإغراء من أجل الابتذال وبدون هدف مرفوض نهائياً.

هل تقبلين فكرة الوكيل الخاص بالممثل؟

أرحب بها بشدة، وأتمنى فعلا أن تزدهر هذه الفكرة، وتنتشر في مصر والعالم العربي، لأن الممثل يحتاج إلى التركيز فقط في تمثيله.

كيف تجهزين لأدوارك؟

أقرا الدور جيدا، وأدرس الشخصية بكل أبعادها، وأحدد ملامحها، وأناقش المخرج والمؤلف حول الملامح الخاصة بها، وأدقق في التفاصيل الصغيرة والكبيرة، لتخرج في النهاية بشكل لائق يثبت للجميع أنني ممثلة محترفة.

هل سعدت بلقب كيم كاردشيان العرب؟

لدينا هنا الأفضل من الممثلين الأجانب في كل المجالات، وأرى أن كيم كاردشيان لا تفعل شيئا في حياتها، مجرد بطلة لبرامج واقعية فقط، مقارنتي بها لا تفيدني في أي شيء.

هل تستطيعين الفصل بين حياتك الشخصية والفنية؟

بالطبع، فقد أكون في موقف كوميدي، وبعده مباشرة أقوم بتجسيد مشهد مؤثر به بكاء والعكس، فالممثل الحقيقي مهما يكون لديه مشاكل أو يعاني من ظروف نفسية في حياته الشخصية، ولديه القدرة على اخفاء كل ذلك أثناء التصوير.

هل تخططين لمستقبلك الفني؟

أبذل قصارى جهدي في جميع أدواري، وأدرس شخصياتي جيداً، ولكل مجتهد نصيب، لكني لا أخطط أو أضع خطوات محددة أسير على خطاها، وأتمنى النجاح والتوفيق وان يتقبلني الناس واستمر في تقديم ما يسعدهم.

ما جديدك؟

أصور المتبقي من دوري في مسلسل “الأب الروحي- الجزء الثاني”، كما أكملت ما يقرب من ثلثي مشاهدي في مسلسل ” بيت السلايف “، الذي تعاقدت عليه منذ ثلاث سنوات، وكان توقف لظروف انتاجية، لكن مخرج ومنتج العمل تمسكا بي بعد اعجابهما بي في دور “صفاء” في مسلسل ” ظل الرئيس”.