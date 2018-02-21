نيللي مقدسي تختار جديدها بين لبنان ومصر

كشفت النجمة اللبنانية نيللي مقدسي عن تعاونها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين في لبنان، بهدف الاستماع الى عدد من الاغنيات كي تختار منها الانسب، والذي يليق بجمهورها وبصوتها وبمسيرتها الفنية، وفق موقع «السينما. كوم».

نيللي التي زارت مؤخرا مصر كانت التقت ايضا الكثير من الشعراء والملحنين من اجل الهدف نفسه كي تختارمواضيع جديدة ومختلفة.

يذكر ان نيللي حققت نجاحا كبيرا باغنيتها المصورة «كنت اتمنى» حيث تخطى عدد مشاهدتها على «يوتيوب» المليوني مشاهدة.

يشار الى ان اغنية «كنت اتمنى» من كلمات والحان جوزف جحا، توزيع باسم رزق، واخراج رندة علم.