نيمار يخضع للجراحة في بيلو هوريزونتي

ريو دي جانيرو-أ ف ب: وجه البرازيلي نيمار نجم نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، رسالة شكر الى مشجعيه الداعمين له بعد الاصابة التي تعرض لها، والتي أفادت تقارير صحافية برازيلية انه قد يجري العملية الجراحية لمعالجتها في بيلو هوريزونتي اليوم.

وكان أغلى لاعب في العالم قد تعرض لالتواء في الكاحل وشق في مشط القدم خلال مباراة في الدوري المحلي الأحد الماضي، وأعلن ناديه اول من امس انه سيجري عملية جراحية في البرازيل «في نهاية الأسبوع».

ووجه اللاعب (26 عاما) رسالة الى متابعي حسابه على موقع انستاغرام جاء فيها «شكرا للجميع على رسائلكم!»، بالبرتغالية والفرنسية والانكليزية.

وأرفق ذلك بصورة له ممدا على أرض ملعب بارك دي برانس التابع لناديه في المباراة ضد مرسيليا (3-صفر) اول من امس مع تعليق «لا يجب على العوائق ان توقفك. اذا واجهت جدارا، لا تستسلم. عليك ان تكتشف كيف تتسلقه».

وبعد أقل من عشر ساعات على نشره، حظي تعليق نيمار بـ 2,3 مليوني إعجاب («لايك»)، علما ان أكثر من 90 مليون شخص يتابعون حسابه.

وأتى التعليق بعد ساعات من تأكيد النادي الباريسي انه «بعد فترة علاج أولية لثلاثة أيام بحسب بروتوكول طبي صارم، تم اتخاذ قرار مشترك بين الجهازين الطبيين لباريس سان جرمان والمنتخب البرازيلي».

وأشارت إذاعة «راديو توبي» البرازيلية الى ان نيمار ووالده والطبيب غادروا باريس في طريقهم الى مدينة بيلو هوريزونتي في جنوب شرق البرازيل.

وأفادت تقارير لصحيفة «أو غلوبو» اليومية ان العملية الجراحية لنيمار ستجرى في أحد مستشفيات هذه المدينة، بينما أشار موقع «أوول» الى ان ستقام فعلا في بيلو هوريزونتي، لكن الأحد وليس اليوم.