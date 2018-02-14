محمد الفوزان

خلال حركة الفتوحات الإسلامية في خلافة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) والتي شهدتها العراق وبلاد فارس اتجه المسلمون لمنطقة الأنبار إحدى تجمعات الجيوش الفارسية ، وعندما وصل إليها خالد بن الوليد قائد جيش المسلمين خيَّر حاكم الأنبار الفارسي شيرازاد بين ثلاث: إما أن يُسلم فَيَسْلَم، وله ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإما أن يعطي الجزية مقابل رعاية المسلمين، وإما القتال.

واختار شيرازاد حاكم الأنبار القتال، كان الجيش الفارسي متمركزاً أعلى الحصن مما يجعل المسلمين عرضة لسهامهم وبخبرته الثاقبة في الحروب رأى خالد (رضي الله عنه) أن هؤلاء القوم يقفون أعلى الحصون من دون أن يحاولوا الاختباء ثقةً بأنفسهم وبموقعهم الستراتيجي ، فقال خالد لجيشه: «والله إن هؤلاء قوم ليس لهم علم بالحرب؛ فسددوا أسهمكم إليهم في رمية رجل واحد واختاروا العيون»!

وقف الرماة المهرة في مقدم صفوف المسلمين، واستعدوا للأمر، وفي لحظة واحدة أشار خالد بن الوليد فانطلقت مئات الأسهم من الجيش المسلم نحو الجيش الفارسي ففُقِئَت في أول رمية قرابة ألف عين، ولهذا سُمِّيت هذه الموقعة موقعة «ذات العيون»، فأعلن شيرازاد ومن معه الاستسلام مباشرة ، ووافق خالد بن الوليد على خروج الحاكم الفارسي شيرازاد وجنوده وتوجههم إلى المدائن العاصمة الفارسية، وعندما وصلها … لامه بهمن جاذويه القائد العام للجيوش الفارسية على مقدمه للمدائن … فقال له شيرازاد: كيف أقاتل من فقأ ألف عين في أول رمية؟

ودخل خالد بن الوليد الأنبار، وسبى الكثير من أهلها، وكان منهم أربعون غلامًا يتعلمون الإنجيل في كنيسة من الكنائس، وكان من هؤلاء الغلمان الأربعين غلام صغير يُسمَّى نُصَيرًا، وغلام آخر يُسمى سيرين، وقد أسلم كل منهما.

هذان الغلامان أصبح لهما شأن كبير في حياة وتاريخ المسلمين ، ذلك أن نصيراً تزوج وأنجب موسى بن نصير من أعظم قادة المسلمين الذي فتح الأندلس، وتزوج سيرين فأنجب التابعي الكبير محمد بن سيرين أحد كبار العلماء المسلمين وأحد كبار التابعين.