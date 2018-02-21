“هآرتس”: مصير الأسد رهن إشارة نتانياهو

القدس – وكالات: أفادت أنباء صحافية أمس، بأن المعضلة التي تواجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سورية في السعي منه لمحاولة فرض توازن قوى بين إسرائيل وإيران مع الحفاظ على المكتسبات التي حققها في دعم نظام الأسد.

وذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية في تقرير، أن روسيا اعتمدت على القوة التي توفرها إيران، التي نشرت الآلاف من المرتزقة، سيما اللاجئين من أفغانستان، لدعم نظام الأسد.

وأشارت إلى وجود اتجاهين داخل مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي، حيث يعتقد المشككون أن بوتين لن يتخلى عن المقاتلين الشيعة المتواجدين على الأرض، وسيحد من حرية إسرائيل في العمل فوق الأجواء السورية، فيما يعتقد المتفائلون بأن روسيا على علم بقدرة إسرائيل بتعريض إنجازاته للخطر وتهديد نظام الأسد، الأمر الذي سيدفعه إلى إعاقة الإيرانيين عن الاستمرار بسياستهم في سورية.

وأضافت “سيتعين على بوتين أن يتخذ قراره، أما إيران وإما إسرائيل أو أنه يخاطر بفقدان كل ما استثمره في سورية.

وأوضحت أن ما يقلق روسيا أكثر حالياً هو شرق سورية، حيث إن “قوات سورية الديمقراطية” (قسد) توسع سيطرتها على المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم “داعش”.