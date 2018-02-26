هاتف قديم يظهر في صورة لخادم الحرمين قبل 64 عاماً

الرياض – وكالات:

قدم رئيس مجلس الاتصالات السعودية خالد البياري لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز هدية تذكارية خلال حفل المهرجان السنوي الكبير لسباق الخيل على كأس المؤسس الملك عبدالعزيز، عبارة عن هاتف قديم ظهر في صورة للملك سلمان في العام 1375 الهجري، خلال توليه إمارة الرياض.

وقدمت لوحتان للتلفون الذي ظهر في صورة قديمة للملك سلمان، أحدهما صورة وهو في مكتب بالرياض عندما كان أميراً للرياض، فيما قدم هاتف شبيه للذي كان يستخدمه قبل نحو 64 عاماً.

وكان الهاتف دخل للمملكة في العام 135 الهجري، للمرة الأولى، حيث بلغت الخطوط الهاتفية بنفس السنة 854 هاتفاً يدوياً موزعاً بين الرياض ومكة والمدينة المنورة وجدة والطائف.

وقال البياري إن الصورة كانت بعد تولي خادم الحرمين لإمارة الرياض بسنتين في مبنى بلدية الرياض، مشيراً إلى أن مناسبة الصورة كانت في استقبال رئيس وزراء الهند جواهرلال نهرو أثناء زيارته للمملكة.

وتظهر صورة الهاتف وهو أحد الأجهزة القديمة التي تم استخدامها في السعودية بعد دخول الهاتف بـ22 عاماً.