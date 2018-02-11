عدن – وكالات: اعتبر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ما حدث في عدن، أخيراً، من اشتباكات دامية “جرس إنذار” وتنبيه للشعب والتحالف العربي، ممن يحاولون “حرف مسار معركة اليمن والخليج ضد المشروع الإيراني باتجاه مشاريع تدميرية صغيرة”.

وقال هادي في خطاب وجهه للشعب اليمني عشية الذكرى السابعة لثورة 11 فبراير العام 2011، ليل أول من أمس، “نعمل بكل جهد ومعنا أشقاؤنا على رأب الصدع وتضميد الجراح، وإزالة كل الأسباب التي أدت إلى تلك الأحداث المؤلمة، وطي صفحتها إلى الأبد”.

واتهم ميليشيات الانقلاب التي أشعلت حربا وصفها بـ”الهمجية والعبثية” ضد الشعب اليمني، بالتقاء أجندتها مع أجندة طهران التوسعية ومشروعها، الذي ينظر إلى اليمن كمنصة لزعزعة أمن واستقرار الخليج والعرب وابتزاز المجتمع الدولي بالسيطرة على أحد أهم طرق الملاحة العالمية”.

وجدد التأكيد على أن عاصفة الحزم “أفشلت المخطط الإيراني، الذي كان يهدف إلى جعل اليمن منطلقاً للميليشيات الحوثية الإيرانية لتهديد المنطقة والعالم أجمع”.

وأكد أنه لولا الانقلاب الإجرامي لميليشيات الحوثي، لكان تحقق الكثير من الطموحات، بعد سبع سنوات مرت من الثورة الشبابية.

وشدد على أنه “لا مجال إلا أن نحسم معركتنا مع المتمردين”، مشيراً الى توالي الانتصارات في الساحل الغربي وتعز وصعدة والبيضاء.

وأضاف “غداً سنكون في صنعاء عاصمة اليمن الاتحادي”، مطمئناً اليمنيين بأن النصر قريب، وكل ما يسمعونه حولهم أو يواجهون من مصاعب ليس أشد مما مضى.

واستقبل هادي أمس، القائمة بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى اليمن فيونا والكر دويل والوفد المرافق لها.

وأشاد بدور المملكة المتحدة ومواقفها الايجابية الداعمة لليمن وقيادتها الشرعية في مختلف المواقف والمحافل الدولية، مشيراً إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.

من جانبها، أشارت فيونا إلى تعيين سفير جديد لبلادها لدى اليمن خلال الأسابيع المقبلة.

وفي صعدة، يستعد الجيش الوطني، بدعم التحالف العربي، لخوض معارك جديدة أمام ميليشيات الحوثي.

وأعلن الجيش أول من أمس، عن نزع نحو أربعة آلاف لغم وعبوة ناسفة في محور صعدة، فيما شنت مقاتلات التحالف غارات استهدفت مواقع الميليشيات في منطقة العطفين بمديرية كتاف.

في المقابل، كشفت مصادر مقربة من الحوثيين عن أوامر أصدرها زعيم التمرد عبدالملك الحوثي بإرسال تعزيزات عسكرية إلى صعدة لإيقاف تقدم قوات الجيش الوطني.

وبحسب المصادر فإن ميليشيات الحوثي سحبت مقاتلين من جبهتي نهم وصرواح، كما أرسلت تعزيزات من صنعاء وعمران باتجاه صعدة.

وفي الجوف، واصل الجيش تقدمه لتحرير الجبهات المحاذية لمنطقة قعيف، مع تأمين المناطق الداخلية التي تم تطهيرها.

وفي تعز، قتل القيادي الحوثي العقيد عصام سعد الأشول أول من أمس، مع عدد من عناصر الميليشيات الحوثية بغارة لمقاتلات التحالف في ضاحية الحوبان.

وفي حجة، أكد ناشطون أن ما تقوم به ميليشيات الحوثي من تجنيد للشباب والأطفال يهدد الحاضر والمستقبل، مشيرين إلى أن هذا الاستنزاف للكوادر البشرية يعد جريمة بحق أبناء المحافظة.

وشددوا على أهمية الإسراع في إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، من خلال إنهاء التمرد بالمحافظة وتحريرها، مشيرين إلى أن المحافظة شهدت أكبر موجة نزوح تجاوزت نصف مليون نسمة.

وفي شبوة، أعلنت الفرق الهندسية عن تطهير ثلاثة مواقع ستراتيجية من الألغام.

في غضون ذلك، كشف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عن مقترح لحل الأزمة اليمنية.

وخلال لقاءه بالمتحدث باسم جماعة الحوثيين، محمد عبد السلام، في العاصمة الإيرانية طهران، جدد التأكيد على ضرورة وقف الحرب وإطلاق النار الفوري، مشددا على الحاجة المُلحة لإرسال المساعدات الإنسانية لليمن، في ضوء الكارثة التي يشهدها.