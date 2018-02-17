كتبت ـ مروة البحراوي:

أكد الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية “كيمز” الدكتور إبراهيم هادي نجاح المؤتمر الإقليمي للملتقى العالمي لقادة التعليم الطبي في دول مجلس التعاون، منوها بالتعاون المستمر بين دول المنطقة، والكلية الملكية الكندية للأطباء والجراحين، اذ ان هذا المؤتمر والملتقى العالمي يساهمان في رفع مستوى التدريب الطبي التخصصي إلى مستوى عالمي يساهم في تطوير منظومة النظام الصحي بالكويت ودول مجلس التعاون.

واشاد هادي في تصريح صحافي خلال افتتاح مؤتمر التخدير والعناية المركزة الثامن برعاية وزير الصحة د. باسل الصباح، بالمجهودات التي بذلت في سبيل إخراج مؤتمر التخدير بهذه الصورة الرائعة التي ظهر بها، مشيراً إلى أن تخصص التخدير والعناية المركزة وعلاج الآلام من أهم التخصصات الطبية في عصرنا الحديث، وأصبح من الضروري معها مواكبة آخر تطورات العلم الحديث.

من جهته قال مدير عام شركة بدر سلطان وإخوانه عماد الزبن إن رعاية الشركة للمؤتمر السنوي للتخدير والعناية المركزة تأتي بهدف المساهمة في الارتقاء بالمنظومة الصحية في الكويت.

واشار الى ان المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على مفهوم التخدير والعناية المركزة للمرضى، وما يعانيه الأطباء من متاعب لإنقاذ حياة المريض.

وذكر أن مشاركة شركة بدر سلطان وإخوانه أتت كمسؤولية اجتماعية من القطاع الطبي الخاص كونه من الشركاء الستراتيجيين لوزارة الصحة بهدف الارتقاء بالمنظومة الصحية ، وإيماناً منها بأهمية العمل التعاوني بين القطاع الخاص والقطاع العام لدفع المنظومة الصحية إلى الأمام، والارتقاء بها، منوها بأن الشركة تعمل بجهد حثيث في هذا الإطار.

وشدد الزبن على أن القطاع الطبي الخاص سيكون داعماً ولاعباً أساسياً في استكمال الرسالة الصحية التي تقوم بها الوزارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أن ذلك من شأنه أن يسارع عملية التطور في القطاع الطبي، وملاحقة ومواكبة التطورات الحديثة بما تقدمه من تقنيات كبيرة في المجال الصحي عالمياً.