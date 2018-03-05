عواصم – وكالات:

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس، أن إيران تمد الحوثيين بالمال والسلاح، لتدمير اليمن.

وأشاد هادي خلال لقائه في الرياض، السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر، بمواقف الولايات المتحدة مع المجتمع الدولي، التي “تدين المليشيات الانقلابية ومن خلفها إيران”، متهماً طهران بمد الحوثيين بالمال والسلاح.

وأشار إلى تدخلات إيران في بلاده، ودعمها الحوثيين بالخبراء وتهريب السلاح، وهو وثقت وقائعه في الأمم المتحدة.

من جانبه، أشاد تولر بتعامل الحكومة الشرعية الإيجابي مع خيارات السلام، وتجاوز التحديات الراهنة، “للوصول إلى الوئام الذي يستحقه الشعب اليمني”.

وفي وقت سابق، جدد وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي في لقاء مع تولر، مطالبة الحكومة الشرعية بضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لوقف استمرار تصدير الأسلحة الإيرانية للحوثيين، باعتبار ذلك خرقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، ويسهم في استمرار الحرب وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

من جهة أخرى، وجه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري خلال ترأسه اجتماعاً لقيادات الوزارة، أمس، الأجهزة الأمنية برفع تقارير مفصلة بشأن جرائم الاغتيالات في الجنوب وملابساتها ومتابعة الجناة.

وقال إن “عودة العمل المؤسسي والنهوض بالوزارة لن يتحقق إلا من خلال أداء المهام المناطة بالجميع بموجب الدستور والقانون، وتطبيق اللوائح.

إلى ذلك، أكد وزير الإعلام معمر الإرياني أن الحكومة الشرعية تعمل على ثلاثة اتجاهات بدءاً باستعادة الدولة ومحاربة الانقلاب والإرهاب وإعادة اعمار ما دمرته الحرب التي اندلعت بسبب الانقلاب الغاشم لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وشدد على ضرورة تسليم ميليشيا الحوثي للسلاح الثقيل وتسليم مؤسسات الدولة للوصول الى حل سلمي.

من ناحية ثانية، أكد الجيش اليمني أول من أمس، أن ما يسمى بـ”كتائب الموت”، التابعة للحوثيين انتهت على مشارف جبهة نهم، فيما أكد القائم بأعمال وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي خلال اجتماعه برؤساء الهيئات بالوزارة، ليل أول من أمس، أن المؤسسة العسكرية باتت أكثر قوة وقدرة لاستكمال طرد الميليشيات والإرهابيين من كل شبر من الأراضي اليمنية.

وفي صعدة، واصل الجيش اليمني تقدمه بدعم من طيران التحالف، فيما أطلق الجيش عملية شاملة لتحرير مديرية رازح الحدودية.

وفي عدن، اغتال مسلحون مجهولون أمس، نائب مدير أمن المنطقة الأمنية السابعة عبدالكريم عبدالله عبده.

وقال مصدر أمني إن “مسلحين مجهولين أطلقوا النار على عبدالكريم، أثناء تناوله وجبة الفطور في أحد المطاعم الصغيرة، بمنطقة الشيخ عثمان في عدن”، مضيفاً إنه “توفي على الفور، في حين تمكن المسلحون من الفرار”.

وفي صنعاء، أفاد شهود عيان أول من أمس، بأن مئات المتظاهرين اقتحموا مبنى أمانة العاصمة وأضرموا النيران فيه، احتجاجاً على انعدام الغاز المنزلي.

وفي تعز، قتل ثلاثة من القوات الحكومية وثمانية من الحوثيين خلال معارك في مديرية مقنبة.