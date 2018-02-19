عدن – وكالات:

اعتبر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مليشيات الحوثي وتنظيم “القاعدة” أذرعا لهدف تدميري مشترك تجاه اليمن والمنطقة.

وقال هادي عقب اتصال هاتفي تلقاه من محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية فرج البحسني أول من أمس، إن “الميليشيات الإرهابية والانقلابية تحاول زعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة خدمة منها لأطراف خارجية لاتريد لها الأمن والاستقرار”.

وأشاد بالعمليات العسكرية التي تشنها قوات “النخبة الحضرمية” باسناد من التحالف العربي لمواجهة “القاعدة” في وادي عمد حضرموت، معرباً عن تقديره “لتضحيات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والالتفاف المجتمعي لمواجهة خطر الاٍرهاب والتمدد الحوثي الإيراني بالمنطقة” في سبيل الدفاع عن الأرض والعرض”.

وهنأ أبناء المحافظة بالانتصار، شاكراً جهود دول التحالف العربي، وفي مقدمهم السعودية والإمارات.

في سياق آخر، أكد هادي خلال استقباله القائمة بأعمال السفارة الأميركية لدى اليمن اسكرو هيما أمس، أهمية “تعزيز التعاون المثمر بين بلادنا والولايات المتحدة في مختلف المجالات، سيما في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها والحاجة الماسة لدعم الاشقاء والأصدقاء”.

وأشار إلى عمق العلاقات المتينة ومواقف الولايات المتحدة الداعمة لليمن وقيادتها الشرعية في مختلف المواقف والظروف، بالإضافة إلى التعاون المثمر في مواجهة قوى التمرد والارهاب بشقيها الميليشيا الحوثية الإيرانية وقوى التطرف والإرهاب.

من جانبها، قالت هيما إن اللقاء يأتي في إطار التعاون والتشاور في مختلف القضايا والملفات التي تهم البلدين، مجددة موقف بلادها الدائم لدعم اليمن.

كما بحث هادي أمس، مع وزيرة الخارجية ووزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية سيغريد كاخ، تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين.

وفي الجوف، قتل قائدان من الميليشيات الحوثية أمس، وهما طه حسين ملفي الرامزي،ومحمد هادي حسين ملفي الرامزي، وذلك خلال عملية عسكرية نفذها الجيش في في مديرية المصلوب.

وفي صعدة، نزعت القوات الهندسية في الجيش نحو ثلاثة آلاف لغم أرضي وعبوة ناسفة زرعها الحوثيون.

وفي الساحل الغربي، قتل 11 مسلحاً من الحوثيين في غارة للتحالف.

وفي البيضاء، قتل ستة من مسلحي الميليشيا الحوثية أمس، بنيران قوات الجيش.

وفي الحديدة، حصدت مخلفات الحرب الحوثية أول من أمس، أرواح طفلين، وأصابت طفلين آخرين حالتهما خطرة، جراء انفجار قنبلة جوار إحدى المدارس غرب اليمن.

وصدت قوات الشرعية أمس، هجومين متزامنين للحوثيين على مواقع للجيش في مديرية صلو بتعز ومديرية حيس في الحديدة.

وفي صرواح، قتل 12 مسلحاً من الحوثييين جراء غارات لطيران التحالف.

إلى ذلك، أفرجت جماعة الحوثي عن أربعة من عناصر الجيش الوطني مقابل تسليم جثة قيادي ميداني في الجوف.

وقال المتحدث باسم المنطقة العسكرية السادسة في الجيش العقيد عبدالله الأشرف إن “الحوثيين أفرجوا، أمس (أول من أمس)، عن أربعة جنود من قوات اللواء الأول حرس حدود، مقابل تسليم الجيش جثمان القيادي الحوثي محسن الرعوي”.