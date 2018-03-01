كتبت ـ مروة البحراوي:

أكد الامين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية (كيمز) الدكتور ابراهيم هادي ان 35 في المئة من أطباء العائلة العاملين بالوزارة هم من خريجي الكلية الملكية البريطانية، وهي الكلية التي تستقطب سنويا ما يقارب من 50 طالبا وطالبة، وخرجت حتى الآن 410 أطباء كويتيين.

واكد هادي في تصريح، أمس، خلال افتتاح المؤتمر الخامس لاطباء العائلة لإقليم شرق المتوسط أمس، بحضور وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الفنية د. وليد الفلاح، ومشاركة نخبة من المتخصصين في اقليم الشرق المتوسط حرص وزارة الصحة على تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية بجودة عالية للمواطنين والمقيمين.

واشار إلى أن عقد المؤتمرات الطبية المتخصصة يأتي ضمن أولويات الوزارة بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المختصين للارتقاء بسبل الوقاية والعلاج من الامراض بشتى أنواعها.

وبين ان تميز الكويت بمجال طب العائلة والرعاية الصحية تأتى من خلال عقد المؤتمرات والمشاركة بمؤتمرات خارجية، مؤكدا ان هذا المؤتمر يعد انطلاقة جديدة لبرامج التعاون بين الوزارة ممثلة بكلية الرعاية الصحية بمعهد (كيمز) ومنظمة (الونكا) العالمية ومنظمة الصحة العالمية كما توثق التواصل بين قياديي طب العائلة والبرامج التدريبية بمنطقة الشرق الاوسط.

وأوضح ان كلية الرعاية الأولية بمعهد (كيمز) استضافت هذا المؤتمر بالتعاون مع القائمين على منظمة أطباء العائلة لإقليم الشرق المتوسط (الونكا) بهدف تحقيق رعاية أولية متكاملة مبنية على البراهين الطبية من خلال برامج تدريبية معتمدة.

وقال ان الكلية عملت على اعداد الكوادر المدربة والمؤهلة لتدريب أطباء العائلة والممارسين العامين لافتا الى ان برنامج طب العائلة بالكويت تأسس عام 1983 تحت مظلة معهد الكويت للاختصاصات الطبية (كيمز) بالتعاون مع الكلية الملكية البريطانية وقام بتخريج 410 طبيبا وطبيبة.

واكد هادي ان المعهد يعمل حاليا على تطوير وتدريب أطباء مراكز الرعاية الصحية الأولية البالغ عددهم 800 طبيب وطبيبة من خلال برنامج التطوير المهني للممارسين العامين الذي تم انشاءه عام 2014 مؤكدا ان الدفعة الأولى سيتم تدريبها في أكتوبر عام 2018.