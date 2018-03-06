بدأ في أبوظبي تصوير مسلسل “هارون الرشيد” من إنتاج شركة “غولدن لاين” وإخراج عبدالباري أبوالخير، وتأليف عثمان جحا وينتظر عرضه في شهر رمضان من العام الحالي.

ويتناول المسلسل حياة الخليفة العباسي “هارون الرشيد” من جوانب معينة لا تتفرد بها السياسة والسلطة وحسب، وإنما كنموذج للرجل العربي في ذلك العصر، الرجل المنفتح المتحرر والمندفع لدعم العلم والمعرفة، إضافة إلى تناول سياسته في قصره وكيفية إدارته لدولته المترامية الأطراف.

ويمتزج الخيال بالحقيقة من خلال كاتب العمل عثمان جحا، الذي اضطر للبحث لقرابة السنة عن مراجع فيها وثائق تعيد الاعتبار بعض الشيء لهارون الرشيد صاحب الشخصية الجدلية في تاريخ العرب والإسلام.

ويشارك في العمل نخبة من نجوم الدراما العربية ومن بلدان مختلفة ومتعددة، وقد اتخذ مخرج العمل من قصر السراب في “أبوظبي مكاناً لتصوير حياة السلطة لهارون الرشيد، فيما يستمر التصوير حتى منتصف شهر رمضان المقبل وفق تقديرات المخرج.

وفي تصريحات أدلى بها مخرج المسلسل أكد على أن الفترة التي يتناولها العمل هي بين 170 و185 للهجرة أي 15 عاما من حياة هارون الرشيد السياسية.

وأضاف: إن العمل يحاول رصد مجريات داخل القصر دونها التاريخ وعلاقته بمحيطه والمؤامرات التي أحيكت ضده للسيطرة على السلطة، إضافة لإنجازاته في ميادين العلم والمعرفة والتمدد السياسي والعسكري الذي حققه طيلة سنوات حكمه.

كما أشار أبوالخير إلى شمول العمل الجوانب الإنسانية المتعلقة بهارون الرشيد وكذلك الشخصيات المحيطة به، لافتا إلى أن العمل ليس تأريخاً للأحداث، بل محاولة لدخول عمق كل شخصية. وختم مخرج العمل بالقول: نحن هنا نقدم قراءة مختلفة للتاريخ بمعنى أننا نأخذ النتائج ونقرأ شخصياتها ولماذا فعلت ذلك.. بمعنى أدق نحن نجري دراسة على الحالة السيكولوجية لكل شخصية.

أما كاتب العمل عثمان جحا فاعترف بأنه لا يستطيع تقديم كل شيء عن هارون الرشيد في ظرف 30 حلقة، لكنه في الوقت نفسه سعى إلى تقديم الشخصية بحالتها النفسية.

ورأى الكاتب أنه مؤمن أن هارون الرشيد شخصية ظلمها التاريخ كثيراً ويقول: لذلك حاولت القيام بما أمكنني لرفع الظلم عن هذه الشخصية قدر إمكاني، وهذا اضطرني للعودة لمراجع كثيرة لمدة عام كامل، حتى خرجت بتصور عن شخصية لم تكن دموية ومحبة للعلم والمعرفة”.

ويتناول العمل ثلاثية الثقافة من بوابة الشعر العباسي، والترفيه من بوابة الغناء في ذلك العصر، وصورة المرأة العربية الفاعلة، التي تألقت في زمن “هارون الرشيد” على نحو غير مسبوق وغير ملحوق في التاريخ العربي، إضافة إلى قصص الحب التي لا تقل عن صراعات السلطة آنذاك.

ويؤدي قصي خولي شخصية “هارون الرشيد” ويشاركه البطولة عابد فهد، عبدالمحسن النمر، ياسر المصري، حبيب غلوم، كاريس بشار، كندا حنا، أسيل عمران، سمر سامي، نادرة عمران، ديما الحايك، ديمة بياعة، نضال نجم، ديمة الجندي، ريم غزالي، سحر فوزي، رهف الرحبي وآخرون.