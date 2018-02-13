هازارد يدخل قائمة الثلاثية الذهبية

واصل الدولي البلجيكي إيدين هازارد، التألق مع ناديه تشيلسي، بعدما سجل الهدفين الأول والثالث للبلوز في مرمى وست بروميتش ألبيون، في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري الإنكليزي خلال الجولة27 والتي اقيمت اول من امس .

وقالت شبكة «أوبتا» للإحصائيات إن إيدين هازارد أصبح ثالث أكثر لاعب يتسبب بأهداف لتشيلسي في الدوري الإنكليزي الممتاز في التاريخ، بعد فرانك لامبارد وديديه دروغبا.

وسجل هازاد هدفيه 67 و68 لتشيلسي في البريميرليغ الممتاز، كما صنع 37 هدفا، ليكون مشاركا في 105 أهداف، ويتفوق عليه فقط فرانك لامبارد الذي تسبب في 237 هدفا، وديديه دروغبا الذي شارك في 159 هدفا.