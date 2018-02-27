أعلنت شركة «هانيويل» العالمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا والتصنيع متعدد المجالات عن توقيع مذكرة تفاهم مع «شركة إيكويت للبتروكيماويات»، بهدف تطوير تقنيات مبتكرة لدعم العمليات التشغيلية ضمن المجمعات الصناعية التابعة للشركة.

وتعد «إيكويت» الجهة المالكة والمشغّل الوحيد للعديد من مجمعات البتروكيماويات المتكاملة ذات مستوى عالمي في دولة الكويت وأمريكا الشمالية وأوروبا.

كما تمثل «إيكويت» أول شراكة عالمية كويتية في مجال البتروكيماويات وثاني أكبر منتج للإيثيلين جلايكول على مستوى العالم.

وقال جورج بومتري رئيس شركة «هانيويل» في الكويت والعراق والأردن ولبنان: «باعتبارها إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا والتصنيع متعدد المجالات، عملت شركة «هانيويل» على تزويد قطاع البتروكيماويات بالكثير من الخدمات والتقنيات الرائدة على مدى عقود طويلة. وبعد نصف قرن من حضورها القوي في دولة الكويت، تحافظ «هانيويل» اليوم أكثر من أي وقت مضى على التزامها الراسخ بتقديم الحلول المتطورة والتي تسهم بشكل فاعل في تعزيز مستويات الإنتاجية لدى عملائها. ويُسرنا التعاون مع «إيكويت» في بناء القدرات المحلية ضمن قطاع البتروكيماويات والتي ستسهم دون أدنى شك في دعم «رؤية الكويت 2035» الرامية إلى تحويل دولة الكويت إلى مركز عالمي رائد في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات».

وتنص مذكرة التفاهم على إجراء اختبارات على تقنيات «هانيويل» الجديدة ضمن مجمعات «إيكويت» الصناعية، إضافة إلى إجراء تقييم يشمل كلا من احتياجات «إيكويت» والحلول الجديدة من قبل «هانيويل».

من جانبه، قال طارق جعفر الكندري نائب الرئيس للشؤون الفنية في «إيكويت»: «نؤمن بشكل راسخ بأن تحقيق النجاح يتطلب التعاون وتبادل وجهات النظر مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك شركاؤنا الذين يقومون بتوفير الحلول التكنولوجية مثل «هانيويل».

وأضاف: «بصفتها جزءاً من قطاع البتروكيماويات العالمي مع وجود عملياتها الصناعية في ثلاث قارات مختلفة ومساهمتها بنحو فاعل في دعم الكثير من الاقتصادات، فإن «إيكويت» ملتزمة بتحقيق أعلى مستويات الكفاءة العالية والاستدامة في مختلف العمليات والأنشطة. وانطلاقاً من ذلك، تستند شراكتنا مع «هانيويل» إلى الابتكار والثقة المتبادلة، وهما عاملان رئيسيان لضمان تحقيق التقدم الشامل».