هايف يطلب التحقيق بحفل “راقص مختلط” في “الأساسية”

أبدى النائب محمد هايف استياءه مما وصفه بـ”الحفل الراقص” الذي أقيم في كلية التربية الأساسية (بنات).

وقال هايف في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر” أمس: شكرا لسمو أمير البلاد على رعايته واهتمامه وتكريمه لأهل القرآن الكريم، وغير مشكور عميد كلية التربية الأساسية (بنات) على حفله الراقص ‏بما فيه من اختلاط.

وأضاف:إن الحفل يقام للمرة الأولى في التربية الأساسية، مطالبا وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي بمحاسبة العميد وإحالته للتحقيق،متسائلا:”كيف يسمح بذلك والنظام الدراسي في الكلية يمنعه؟!”.