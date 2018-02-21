هاينكس يشيد بانتفاضة مولر

ميونخ-د ب أ: أشاد يوب هاينكس المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم بلاعبه الألماني الدولي توماس مولر مهاجم الفريق ووصفه بأنه لاعب «فريد» بعد هدفي مولر في المباراة التي اكتسح فيها بايرن ضيفه بشكتاش التركي 5/ صفر اول من امس في ذهاب الدور الثاني لدوري أبطال أوروبا.

ومر مولر بفترة عصيبة من مسيرته الكروية خلال الموسم الماضي ولكنه استعاد كثيرا من مستواه وبريقه في الموسم الحالي وأظهر قوته وإمكانياته في مباراة الأمس التي شهدت طرد دوماغوف فيدا نجم بشكتاش في وقت مبكر للغاية حيث ترك الملعب ببطاقة حمراء في الدقيقة 16 بسبب الخشونة.

وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي أيضا هدفين لبايرن كما أحرز كينغسلي كومان الهدف الآخر للفريق ليمنح بايرن مدربه هاينكس هدية ثمينة حيث عادل هاينكس بهذا الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية التي يحققها بايرن في مختلف البطولات برصيد 14 انتصارا متتاليا.

وصرح هاينكس ، إلى الصحفيين ، قائلا : «يعلم توماس بشكل جيد تماما أن دوري الأبطال بطولة خاصة للغاية وتحتاج لأداء خص للغاية».

وأوضح : «إنه لاعب مهم للغاية في أسلوب لعب الفريق لأنه يسجل أحيانا بعض الأهداف مثل الهدف الأول في مرمى بشكتاش. وفي الهدف لآخر له بهذه المباراة ، كان مولر في المكن المناسب بفضل طاقته وسرعته واستجابته. هذا هو ما يجعله لاعبا فريدا».

ويطمح هاينكس 72 عاماإلى قيادة الفريق في الموسم الحالي لتكرار الثلاثية التاريخية.

وعن الاستياء الذي أبداه الهولندي آريين روبن نجم الفريق ، إلى وسائل الإعلام عن بدء المباراة على مقاعد البدلاء ، قال هاينكس : «أفعل ما أراه مناسبا. على الجميع أن يتقبلوا هذا. انتهى الأمر».

ولعب روبن في الدقيقة 44 بديل للكولومبي خاميس رودريغيز الذي خرج مصابا في ربلة الساق (عضلة السمانة) ولكن هاينكس أكد أن الإصابة ليست خطيرة.