القاهرة – أشرف عبدالعزيز:

تمتلك الموديل الحسناء هبة حسن كاريزما جعلتها مختلفة عن العارضات الموجودات على الساحة بمصر، لا سيما انها تتمتع بجمال صارخ ولديها قبول قوي، وخفة ظل وأناقة ورقي ورشاقة ، ورغبة في النجاح، وقدمت مجموعة ««سيشن»ات» تصوير اعجاب الكثيرين من المهتمين بالموضة والأزياء، وشاركت في عروض الأزياء فجذبت الأنظار اليها، لا تتوقف أحلامها عند ذلك بل تجاوزته إلى الحلم بالتمثيل أمام نجمات الفن، وعلى رأسهن الفنانة عبلة كامل، وعن باقي الأحلام والطموحات التقتها «السياسة» في الحوار التالي:

– مشوارك كموديل لا يتجاوز خمس سنوات فكيف حققت هذا النجاح؟

/ النجاح لا يقاس بالسنوات، بل بما حققه الانسان خلال تلك السنوات من تميز ونجاح نتيجة اجتهاده وصبره لتقديم فكرة جديدة، وسعيه نحو تقديم الأصلح والأجمل والمتميز وطوال هذه السنوات نجحت في تطوير أدواتي كموديل سواء في طريقة وضع الماكياج المناسب لكل زي أرتديه أو بالثقافة والاطلاع وقراءة كل جديد في مجالي وسعيي الدائم للحفاظ على رشاقتي فرأس مال العارضة المويل هو رشاقتها.

– كيف تطورين أدواتك كموديل وعارضة أزياء أيضا؟

/ أضيف إلى ما سبق، الابتسامة المشرقة طوال الوقت والعمل على ايجاد «نيو لوك »مناسب لكل «سيشن» أو عرض أزياء فضلاً عن متابعة عروض الأزياء الأجنبية واقتباس ما يتناسب معنا كشرقيات واضافة روحنا عليه سواء في طريقة ارتداء الملابس أو وضع الماكياج بشكل جديد، وحتى طريقة السير على الستيج أمام الحاضرين.

– ما زلت تدرسين بكلية الإعلام جامعة القاهرة، فهل تنوين العمل كمقدمة برامج؟

/ أحب الإعلام، ولو أتيحت لي الفرصة لن اتردد في قبولها وتقديم نوعية من البرامج محببة إلى قلبي وخصوصاً برامج «الفاشن شو» وكل ما يهم المرأة في مجال الموضة والأزياء والاتيكيت والطهي، ولانني امتلك بعض الخبرة التي اكتسبتها من خلال استضافتي في بعض برامج المرأة على القنوات المختلفة حيث كنت أشارك في تقديم عروض الأزياء والماكياج وبالطبع اعرف الفرق بين استضافتي كموديل وتقديم البرامج التي تدربت عليها خلال دراستي بالكلية أيضا وأنا الان مهيأة لتقديم البرامج.

– تعتمد الموديل كثيرا على الظهور بماكياج كامل، فهل لديك الجرأة على الاطلالة بدون ماكياج؟

/ قد تندهش اذا علمت أني قدمت العديد من جلسات التصوير وأنا بدون ماكياج، وليس هناك مشكلة في ذلك بعد أن أكد الكثيرون على اني بدون ماكياج أفضل وأجمل وأحلى، وكما يقولون هناك ماكياج يضيف لبنات حواء والعكس صحيح.

– أعلم أن طموحك لا يتوقف عند العمل كموديل بل يتخطاه للرغبة في التمثيل، فهل نراك ممثلة قريبا؟

/ لو وجدت فرصة مناسبة للتمثيل سأوافق فورا، فانا اشعر اني بركان متفجر بالمواهب في مختلف المجالات، والعمل كموديل لا يشبع طموحاتي، وأمنية حياتي تجسد شخصيات مختلفة ومتباينة تحكي تاريخ كفاح الفتاة والمرأة المصرية على مر العصور والأزمنة، وخصوصاً شخصية الملكة «شجرة الدر» التي تولت عرش مصر باقتدار أو الملكة «نفرتيتي» أو «كليوباترا» التي قدمتها الفنانة العالمية اليزابيث تيلور من قبل بمنتهى البراعة، واشعر ان لدي قدرة على تقديمها بشكل مختلف ورؤية جديدة، كما أرى اني قادرة على تقديم عمل استعراضي مثل الفوازير التي تبهج قلوبنا عندما نراها مسجلة بطولة نيللي وشريهان وحتى النجم سمير غانم، وأمنية حياتي أيضا أن امثل أمام النجمة الفنانة عبلة كامل.

– لماذا اخترت الفنانة عبلة كامل تحديدا؟

/ لأنها موهوبة جدا وتلقائية وقادرة على امتلاك قلوب المشاهدين وأعشق كل أعمالها وأدوارها الثرية وأتابعها منذ بدايتها كممثلة في مسرحية «وجهة نظر» وفيلم «وداعا بونابرت»، ومسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» ثم مسلسل «ليالي الحلمية»، «أفلام هيستريا» و«للحب قصة أخيرة»، «اليوم السادس»، «سارق الفرح»، «اللمبي»، «خالتي فرنسا» و«بلطية العايمة» وغيرها من الأدوار التي أسعدت قلوبنا.

– من الغريب ان أهم هواياتك كرة القدم، فهل هذه الرياضة مناسبة لبنات حواء؟

/ كنت أمارسها في الطفولة متحدية أقراني من الصبيان، وتمنيت الالتحاق بفريق كرة القدم النسائي المصري، ولكن الاهتمام بدراستي ثم العمل كموديل سرقني من هذه الرياضة القريبة إلى قلبي، ولكني أمارسها كلما سنحت الفرصة مع زميلاتي في النادي، وخصوصاً في مركز حارس المرمى.

– رغم خبرتك كموديل لماذا توافقين على العمل مع مصورين مبتدئين ربما يصورون لأول مرة؟

/ هذا لا يقلل من شأني لا سيما اذا كانوا طموحين وأحب منح الفرصة لأي مصور طموح اشعر فيه بموهبة التصوير لأننا جميعنا بدأنا صغارا وعلينا ان نشجع غيرنا لا ان نحبطهم أو نقلل من شأنهم.

– يقولون وراء كل امرأة ناجحة رجل فمن يقف وراء نجاحك كموديل؟

/ الرجل بالنسبة لي الصديق والأخ الشهم الوفي المخلص، وهي نماذج موجودة في حياتي، وأهم أسباب نجاحي نفسي ثم نفسي ثم نفسي وليس رجلا بعينه وهذا لا ينفي ان كثيراً من الشخصيات نساء أو رجالا ساهمن في نجاحي كموديل سواء مصورين أو ماكييرات أو مصممين ومصممات أزياء.

– بينك وبين الحيوانات الأليفة حالة عشق لاتنتهي أليس كذلك؟

/ نعم، وخصوصاً الكلاب فهي مخلوقات بريئة ومخلصة، ما يدفعني أحيانا إلى اطعامها بيدي والتصوير معها لأنها رمز الوفاء واحزن كثيرا عندما يصفون الشخص السيئ بهذا المخلوق الوديع، وللأسف فان عملي باستمرار لا يمنحني متسعا من الوقت لتربيتها في منزلي.