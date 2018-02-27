هجرة رجال الدين من قم إلى النجف‎ بسبب الصراع بين المرجعيات الشيعية

طهران – وكالات: كشفت معلومات عن “صراع للمرجعيات الشيعية بين مدرستي إيران والعراق المتمثلات بالحوزة الشيعية بقم والحوزة الشيعية في النجف”، مشيرة الى هجرة رجال الدين من حوزة قم إلى حوزة النجف.

وذكر موقع “إيران واير” التابع للتيار المدني الإيراني أن محمد تقي رهبر عضو “مجمع رجال الدين المناضلين” المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي، أيد التقارير التي “تشير إلى هجرة طلاب الحوزات الشيعية من قم إلى النجف”، قائلاً إن “هذه الموجة من هجرة رجال الدين إلى العراق تعتبر صغيرة ولا تزال حوزة قم الشيعية تحتفظ بمرجعيتها الشيعية”.

وأشار الموقع إلى أن “رجال الدين في إيران يعتقدون أن هجرة رجال الدين الشيعة من قم إلى النجف، هي إحدى علامات علمانية الحوزة الشيعية في إيران وأن الحوزة في إيران تتجه نحو العلمانية بدلا من الحفاظ على الطابع الأصولي كمرجعية دينية مذهبية لدى الشيعة في العالم”.

وبشأن موقف المرشد الإيراني علي خامنئي من “هجرة رجال الدين الشيعة إلى العراق”، لفت الموقع إلى أنه “خلافا لتصور بعض رجال الدين الذين يرون أن الحوزة الشيعية في إيران أخذت طابعا علمانيا، فإن المرشد الأعلى قال إنه في الوقت الراهن لا يوجد أي تأثير للفكر الرجعي العلماني على الحوزة الشيعية في قم”.

ورأى أن الحوزة الشيعية في قم “شهدت تدريجيا بعض التغييرات والتحولات الفكرية حيث يرى العلماء الشيعة وخامنئي أن مثل هذه التغييرات تصب في صالح العلمانية”، مضيفاً إنه “في السنوات الأخيرة ظهرت تقارير عن ميول رجال الدين الشيعة نحو فكرة فصل الدين عن السياسة داخل الحوزة الشيعية في قم، فيما يرفض رجالات الدين في السلطة الإيرانية هذا التوجه”.

من جهة أخرى، نشرت صحيفة “لي أوكي ديلا غويرا” الإيطالية تقريرا، تحدثت فيه عن الإحتجاجات في صفوف الدراويش الإيرانيين على خلفية اعتقال زعيمهم، مع العلم أن المتظاهرين ينتمون إلى حركة شعبية صوفية تدعى غونبادي.

على صعيد آخر، أعلن رئيس الشرطة الايرانية حسين رحيمي، أن الشرطة ستتصدى بشكل أكبر للنساء المحتجات على قانون الحجاب، عن طريق خلع غطاء رأسهن أمام العامة.

وقال رحيمي لموقع “خبروان” الاخباري، إن “ارتداء الحجاب إلزامي بالنسبة للنساء في إيران، ومن الآن فصاعدا سيتم التعامل مع من يخالف ذلك”، مضيفا إن السلطات القضائية أيضا تؤيد ذلك.