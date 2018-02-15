توج هجن الشحانية بالسيف الذهبي، وقام ممثل سمو الامير، خالد الروضان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بتتوج الفائزين بالأشواط الرئيسيّة في اليوم الختامي، بحضور حمود فليطح وزير الهيئة العامة للرياضة.

واختتمت البطولة امس باقامة اربعة أشواط رئيسية اهمها شوط البطولة الرئيسي المخصصة للهجن (الحيل)، وخصص الشوط الثالث للحيل ايضا للمواطنين التي تتنافس علي جائزة السيف الفضي المرصع بالذهب تخليدا لذكرى المغفور له باذن الله الشيخ جابر الاحمد امير الكويت الراحل.

وكانت الهجن القطرية قد هيمنت على منافسات بطولة الكويت الدولية الـ 18 لسباقات الهجن باحرازها جميع اشواط السباقات التي خصصت للهجن العائدة للشيوخ ومن يرغب بفضل تألق هجن (الشيحانية).

وتمكنت هجن (الشيحانية) التابعة لقطر من إحراز 13 شوطا عبر الذلل (حلب) و(الأسد) و(عنيدة) و(ادعج) و(وصال) و(ملفت) و(دمغة) و(الفايز) و(متاهه) و(معدي) و(الملاحة) و(سيادة) و(ضيف)، وأضاف الذلول (النحاوي) لمالكه الشيخ محمد بن حمد ال ثاني شوطا آخر لتفوز قطر بكل الأشواط التي تنوعت بين عدد من فئات من الابل ولمسافات مختلفة.

وتصدرت قطر البطولة بعد ان رفعت رصيدها إلى 36 شوطا متقدمة على السعودية التي احرزت 23 شوطا فيما جاءت الكويت ثالثة ب16 شوطا فيما تحتل الإمارات المركز الرابع بشوطين.

بدوره اكد رئيس نادي الهجن والمشرف العام علي البطولة حسين الدواس في تصريح للصحفيين ان البطولة ظهرت بمستوى فني عال لا سيما في الأشواط العائدة للمواطنين والتي شهدت تنافسا مثيرا بين الملاك الكويتيين والسعوديين والقطريين.

وأشار إلى اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة مدير عام الهيئة العامة للرياضة الدكتور حمود فليطح أكملت استعدادها لختام البطولة مشيدا بجهود جميع اللجان العاملة في البطولة.