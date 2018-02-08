هجن الكويت الـ 18 تنطلق غداً

تنطلق غداً بطولة الكويت الثامنة عشرة لسباق الهجن التي تحتضنها بادية الكويت بالنادي الكويتي لسباق الهجن تحت رعاية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد خلال الفترة من 10- 15فبراير الجاري بمشاركة هجن من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي وبمشاركة وفود تمثل معظم الدول العربي وعدد من الدول الأوروبية

واكد مدير البطولة ربيح العجمي امين سر نادي الهجن ان اللجنة المنظمة برئاسة د. حمود فليطح مدير عام الهيئة العامة للرياضة أنهت استعداداتها لانطلاق هذا الملتقى التراثي لاسيما حفل افتتاح البطولة كما تم تهيئة جميع مرافق النادي والمضمار والمنصة الرئيسية على الوجه الاكمل وتأمين كافة سبل الراحة للضيوف وملاك الهجن حيث اكتمل وصول وتسجيل الهجن المشاركة في البطولة من دول مجلس التعاون كما تم الانتهاء من كافة المطبوعات الخاصة بالبطولة، والتنسيق مع كافة وسائل الاعلام المحلية والخليجية والعربية لتقديم التغطية إعلامية وإبراز هذا الحدث بالشكل والمضمون اللائقين برعاية صاحب السمو.

وعبر عن امله أن تشهد جميع السباقات ندية وتشويقا كبيرين لإسعاد عشاق هذه الرياضة خصوصا أن عددا كبيرا من الهجن المشاركة تعد من أفضل الهجن العربية في فئاتها العمرية، واضاف ان البطولة تتميز بجوائزها القيمة وهى سيارة للفائز بالمركز الاول في كل شوط في الاشواط المقررة بالإضافة الى جوائز نقدية للمراكز من الثاني وحتى العاشر واوضح ان اللجنة المنظمة خصصت بعض الاشواط للهجن العائدة للمواطنين والبعض الاخر للهجن العائدة للشيوخ.

يذكر ان منافسات البطولة ستشتمل على اقامة 81 شوطاً تقام على مدى 6 ايام على فترتين صباحية ومسائية تقسم بحسب اعمارها وتتضمن اشواطا لحقائق القعدان والابكار ولقايا ابكار ولقيان قعدان وجذاع ابكار وقعدان وثنايا ابكار وثنايا قعدان والفحول والسودانية اضافة الى الهجن الحيل وهي الاكبر سنا.