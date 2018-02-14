هجوم قدساوي عنيف على جعفر

كتب-محمد ابراهيم:

تعرض جاسم جعفر حكم مباراة القادسية والسالمية ضمن الجولة العاشرة لدوري “فيفا” الممتاز التي انتهت بفوز الرهيب بهدفين من دون رد لحملة انتقادات واسعة من إدارة ولاعبي وجماهير الأصفر ولم تتوقف حملة الانتقادات على المنتسبين للملكي بعدما عبر العديد من المحليين والمتابعين للشأن الرياضي عن أن التوفيق لم يحالف جعفر في إدارته لمباراة الفريقين أول أمس لاسيما فيما يخص تغاضيه عن احتساب ركلة جزاء واضحة لمصلحة بدر المطوع، إلى جانب من الأخطاء التي وقع فيها مع الطاقم المعاون.

وانتقد الشيخ خالد الفهد رئيس نادي القادسية اداء حكم اللقاء جاسم جعفر والطاقم المعاون مؤكدا ان اخطاء الحكم هي انعكاس لاداء اللجنة المعينة لتسيير أمور الاتحاد، مشددا على أن الخسارة لن تؤثر على عزيمة لاعبي الاصفر ورغبتهم في التقدم على قائمة ترتيب الدوري ومواصلة المنافسة على الالقاب خلال الموسم الجاري، وطالب الفهد جماهير الملكي بمواصلة دعم اللاعبين الذين يقاتلون من أجل رفع اسمه .

في الوقت الذي عبر فيه عدد من لاعبي الفريق عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي على أداء الحكم فكتب بدر المطوع قائد الأصفر” ودي أعرف الحكم من صجه ولا كان يتغشمر” في الوقت الذي قال فيه مساعد ندا: “بلنتي لبدر المطوع في مباراة السالمية لم يحتسب .. هذا القرار جريمة في حق قانون كرة القدم!” في استنكار واضح للثنائي الدولي على أداء الحكم خلال المباراة.

ولم تتوقف الانتقادات عند لاعبي القادسية حيث كتب مدرب مساعد الأزرق الوطني ثامر عناد في حسابه بتويتر “ضربة جزاء لصالح بدر المطوع مع سبق الإصرار والترصد..” في إشارة إلى أن الحالة كانت واضحة.

أما راشد الكندري نائب رئيس نادي الفحيحيل فكتب في حسابه” ما حصل من حكم مباراة القادسية والسالمية كارثة بل مصيبة تحكيمية في حق نادي القادسية، ويجب على الحكم تقديم استقالته فورا.