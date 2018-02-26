عواصم – وكالات:

تواصل القصف المدفعي والغارات على الغوطة الشرقية، أمس، ما أسفر عن 17 قتيلا مدنياً بينهم أربعة اطفال، وذلك على الرغم من إعلان مجلس الأمن هدنة في سورية.

وطال القصف تحديداً مدينة دوما، كبرى مدن الغوطة الشرقية والتي يسيطر عليها فصيل “جيش الاسلام”، ومن بين القتلى تسعة اشخاص من عائلة واحدة تم سحب جثثهم من تحت أنقاض مبنى.

ولازم سكان دوما الأقبية خشية تجدد الغارات فيما خلت الشوارع الا من حركة مدنيين خرجوا مسرعين بحثاً عن الطعام او للاطمئنان على اقاربهم.

وأشارت مصادر محلية إلى أن فصيل “جيش الإسلام” قتل وأصاب 150 من جيش النظام خلال صده هجوما على الغوطة، في حين قتل 25 مدنيا في غارة جوية استهدفت آخر جيب لتنظيم “داعش” شرق سورية.

في سياق متصل، جددت الأمم المتحدة، أمس، المطالبة بالتطبيق الفوري لقرار مجلس الامن مساء أول من أمس، بوقف اطلاق النار في سورية لمدة 30 يوماً، خصوصاً في الغوطة التي قتل فيها نحو 550 مدنيا خلال ثمانية أيام من الضربات.

وقال الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس، في جنيف ان “قرارات مجلس الامن يكون لها معنى فقط اذا طبقت بشكل فعلي، ولهذا السبب اتوقع ان يطبق القرار فورا”، مشدداً على أنه آن الآوان “لانهاء هذا الجحيم على الارض” في اشارة الى الغوطة الشرقية.

وانتقد مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان زيد رعد الحسين عدم التحرك حيال النزاعات في دول عدة بينها سورية، معتبراً أنها “اصبحت مثل بعض المسالخ للبشر في العصر الحديث لانه لم يتم التحرك بشكل كاف لمنع هذه الاهوال”.

وفي السياق ذاته، شددت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني، خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي في بروكسل على أن “هذه الهدنة يجب أن تطبق على الفور”.

وفي وقت لاحق، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، باعلان “هدنة انسانية” يومية اعتبارا من اليوم الثلاثاء في منطقة الغوطة الشرقية بسورية المستهدفة بغارات يشنها النظام السوري.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن الهدنة تشمل “وقفا لإطلاق يمتد بين الساعة التاسعة صباحا والثانية ظهرا للمساعدة في إجلاء المدنيين من المنطقة”، من دون أن يحدد المدى الزمني لاستمرار الهدنة أو موعد رفعها كليا عن منطقة الغوطة الشرقية، على أطراف دمشق.

واقترح شويغو في اجتماع بوزارة الدفاع، تشكيل لجنة بإشراف الأمم المتحدة لتقييم الوضع الإنساني في مدينة الرقة السورية، مضيفاً إنّ “موسكو تقترح تنظيم ممرات إنسانية في منطقة التنف ومخيم الركبان، قرب الحدود السورية الأردنية، لتمكين نازحين سوريين متواجدين هناك من العودة إلى منازلهم”.

وكان الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اتهم فصائل المعارضة في الغوطة الشرقية “باحتجاز السكان المحليين رهائن”، واصفا الوضع في تلك المنطقة بأنه “متوتر جداً”، فيما اتهم نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف واشنطن بالبحث عن حجة لاستخدام القوة في سورية من جديد.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحافي “هناك روايات زائفة في وسائل الإعلام تتحدث عن استخدام (غاز) الكلور بالأمس في الغوطة الشرقية، نقلا عن شخص مجهول يقيم في الولايات المتحدة”، مشيراً إلى وجود مجموعات في الغوطة الشرقية مرتبطة بجبهة النصرة التي تعد احدى فروع تنظيم “القاعدة”، على غرار “جيش الإسلام”، مضيفاً “هذا يجعل من شركاء النصرة غير محميين بموجب قرار وقف إطلاق النار وعرضة لتحركات سلاح الجو السوري”.

من جهته، أكد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف حسام الدين علاء، عزم دمشق على مواصلة مكافحة الإرهاب وخصوصا في الغوطة.