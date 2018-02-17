طلال السعيد

“هذولا عيالي” جملة تاريخية قالها الوالد القائد فدخلت تاريخ الكويت وكتبت بأحرف من ذهب في صدر صفحاته ووصل صداها الى العالم اجمع فشهد لها العالم ووقف وقفة احترام وتقدير واعجاب واجلال وإكرام لاميرنا المفدى حين أطلقها بعفوية حفظه الله ورعاه في وقت عصيب جدا وموقف بالغ الصعوبة يصعب على اشجع الرجال ان يعمل عمله ويحضر حضوره فتواجده في مكان الحدث ساعة حدوثه وبمفرده ومن دون خوف او تردد تصرّف غير مسبوق فلم يسبق لرئيس دولة في العالم ان وصل بنفسه ومن دون حراسة الى مكان تم تفجيره للتو ولايعتبر آمنا ولَم يتم تمشيطه او تفتيشه الا ان الامير حفظه الله ورعاه بشجاعة واقدام خاطر بنفسه ووصل قبل حتى الشرطة ليتفقد المكان حرصا على شعبه وحين حاول الموجودون إقناعه بعدم الدخول خوفا عليه اطلق رعاه الله تلك الجملة التاريخية “هذولا عيالي” بحنان الأب وحنكة وحكمةالقائد فدخل المسجد سيرًا على قدميه حتى وصل مكان التفجير ليتفقده ويشد ازر شعبه من المصابين ويطمئن الذين يتابعون الأخبار ويهدئ روع الخائفين في بيوتهم ويتزعم المتطوعين للانقاذ ولَم يسبقه بهذا الموقف رئيس دولة في العالم فيتواجد في مكان استهدفه الاٍرهاب بعد وقت التفجير بدقائق وقبل وصول الشرطة ولكنه صباح الاحمد الزعيم العالمي الحريص على شعبه والذي يصنع التاريخ بصدق واخلاص وبمحبة وعفويةومن دون تكلف فحين قال رعاه الله “هذولا عيالي” كان يقصد كل أبناء الكويت ويخص الذين استهدفهم الاٍرهاب وهم راكعون ساجدون في بيت من بيوت الله في شهر رمضان وهم صائمون في يوم جمعة! تلك هي قصة “هذولا عيالي” لمن لايعرفها اما من حاول استغلال تلك الجملة التاريخية باستخدامها في غير محلها في خطبته غير الموفقة فقد تصوّر وصوّروا له أنه هو المنقذ بعد ان جاؤوا به من الرفوف العالية لإنقاذ مايمكن انقاذه آملين انه يستطيع ان يحرك الشارع وكعادتهم يحركون “بالريموت كونترول”وينفذون اجندة الحزب وأوامره من دون حتى تفكير فلا يهم ان يحترق خطيب او يفقد مصداقيته طالما هو ينفذ تعليمات الحزب وقد جمعوا له مجموعة من المصفقين ثم تركوه يشطح ثم يشرّق ويغرّب ثم يعرّج على تلك الجملة على طريقة وجدتها كختام لخطبته الاخيرة باْذن الله فقد توقع واهما انه بعد فراغه من خطبته وختامها بهذا الشكل سوف تقوم الدنيا ولن تقعد وسيخرج الشعب الكويتي عن بكرة ابيه للشارع في مسيرات ويتحقق هدف الحزب الذي جاء به مجبرا لا بطلا ولكن النتيجة كانت عكسية فالمقارنة ليست في مكانها وكلام الملوك لايعاد وقديما قيل لكل مقام مقال ولكل حادث حديث فلم تؤثر خطبة نهاية الخدمة او خطبةسوء الخاتمة لافرق في احد بل جاءت بنتائج عكسية عليه وعليهم ولسان حال الجميع يقول ليته سكت واحترم نفسه واكتفى بالحضور ولَم يتكلم فقد أحرج نفسه وزاد خسارتهم خسارة!! فعندما يتطاول ويشوّه الحقائق ويزوَّر والتاريخ ويضرب الوحدة الوطنيةخطيب صغير في السن مندفع قد نعذر اندفاعه او نلتمس له العذر اما حين تكون تلك الخطبة نهاية مطاف لخطيب مسن فإننا نعوذ بالله السميع العليم من سوء الخاتمة وسوء المنقلب والمآب… زين