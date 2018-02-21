كتب – مفرح حجاب:

أعربت الفنانة هنادي الكندري عن سعادتها باستمرار عروض مسرحية “احلام الشوارع” بنجاح كبير خلال الاعياد الوطنية، وقالت ان هذا الاقبال الجماهيري من الجمهور يعد وساما على صدر كل المشاركين في هذا العمل، مشيرة الى ان العروض التي ستقدم اعتبارا من اليوم الخميس على مسرح “تنمية المجتمع” بمنطقة القصور ستحمل مفاجآت كبيرة للجمهور.

وكشفت الكندري عن ان هناك حالة جديدة من الابهار يشهدها العرض المسرحي حتى يستمتع الجمهور مع كل مشهد، منوهة الى ان هذه المسرحية من الاعمال التي يجب ان يشاهدها الجميع، لانها تحمل فكرا جديدا وتتحدث عن موضوعات مهمة، ابرزها ما يحدث في الشارع.

واعتبرت الكندري ان المسرحية تخاطب العقل والوجدان، وهو امر جميل بان يكون هناك عرض مسرحي يحمل في مضمونه كوميديا واستعراضاً وابهاراً، وفي الوقت نفسه يقدم فكرا ويخاطب العقل من اجل وصول الرسالة بشكل سليم، مشددة على ان الجمهور اصبح يعي تماما ان المسرح ليس واجهة للترفيه فحسب، وانما ايضا للفكر والثقافة والحوار بصوت واضح.

واعتبرت ان مسرحية “احلام الشوارع” من الاعمال التي مزجت بين المسرح الاكاديمي والجماهيري، وهذا يظهر جليا ليس فقط من خلال الحوار والحركة على المسرح، ولكن من خلال الديكور والازياء والموسيقى وغيرها، مشددة على ان العمل مليء بالقيم المسرحية المهمة التي يرتكز عليها اي عمل مسرحي يحترم عقل المتفرج، اذا ما وضع في الاعتبار انه يقدم وجبة فنية فيها الكثير من التقنيات وغيرها، وهو امر اصبح يواكب التطورات الموجودة في الحياة.

