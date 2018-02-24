انسجام خاص جمعني وحسن الرداد في “عقدة الخواجة”

القاهرة – رانيا محمود:

أعربت عن سعادتها برد فعل الجمهور حول فيلمها “عقدة الخواجة” الذي عُرض أخيراً في دور السينما، كما أعربت عن فخرها بانضمامها لفريق عمل الفيلم الجديد “بني أدم”، للفنان يوسف الشريف.

عن جديدها الدرامي, تفاصيل هذه الأعمال وتمردها على شخصية الفتاة الرومانسية, التقت “السياسة” الفنانة الشابة هنا الزاهد في هذا الحوار.

كيف ترين ردود الفعل تجاه فيلمك “عقدة الخواجة” الذي عُرض اخيراً؟

ايجابية وقوية وقد سعدت بها فالجمهور أشاد بنجاح الفيلم وأبطاله، وأنا دائما أهتم برد فعل الجمهور تجاه أعمالي، لذا أدقق في اختياراتي وأنوع في أعمالي لارضائه فنياً.

هل توقعت نجاح الفيلم؟

حقق نجاحا أكثر ما توقعت بكثير، وأنا راضية تماماًً عنه كما أن جميعنا راضون عن ردود الفعل كفريق عمل، خصوصاً أنه حصل على حقه في الدعاية تماماً، ووصل إلى الجمهور بشكل ممتاز.

كيف كانت كواليس العمل مع حسن الرداد؟

كانت رائعة، استطاع أن يضفي نوعا من المحبة، التعاون، على كواليس العمل، هو انسان متعاون للغاية ويحب مساعدة غيره ويهتم بأدوار زملائه مثلما يهتم بدوره تماماً، تجربتي معه كانت ممتازة وناجحة وأتمنى تكرارها مرة أخرى، لأن الكيمياء الفنية جمعتنا للمرة الأولى من خلال الفيلم.

ما علاقتك به في الواقع؟

يشبهني كثيرا في شخصيتي، شعرت أنني أعرفه منذ سنوات، لذلك كانت بيننا كيمياء فنية مميزة، ظهرت على الشاشة بوضوح، ما جعل البعض يعتقد أن ثمة علاقة صداقه قديمة تربطني به، الحقيقة أنها المرة الأولى التي نلتقي فيها.

من رشحك للمشاركة في الفيلم؟

شركة الإنتاج وعندما أخبرتني بأن حسن الرداد سيشاركني البطولة وافقت على الفور دون قراءة السيناريو، عندما قرأته لاحقاً وجدت دوري جيدا ومميزا.

هل من مشروعات سينمائية تجهزين لها حاليا؟

نعم، أستعد لتصوير فيلم جديد بعنوان “بني آدم”، من بطولة وفكرة يوسف الشريف، سيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال تدور أحداثه في اطار تشويقي أكشن.

ما الجديد عن مسلسل “أيوب”؟

تدور أحداثه في اطار درامي اجتماعي حول “أيوب” الذي يجسد دوره مصطفى شعبان، وهو يتعرض لظلم كبير يدخل على أثره السجن، بعد خروجه يقرر الانتقام وتتوالى الأحداث في اطار مشوق للغاية والعمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح، ما زلت أصور مشاهدي استعدادا لعرضه في رمضان المقبل.

ماذا عن دورك؟

شخصية جديدة ومختلفة تماماً، حيث أجسد دور ابنة عم “أيوب” وهي شخصية محورية وتأثيرها كبير على سير الأحداث، سأنتظر رأي الجمهور فيها وأتمنى أن تنال أعجابه.

ما شخصيتك في مسلسل “سك على اخواتك”؟

أصور مشاهدي حاليا في المسلسل أمام على ربيع، صلاح عبدالله، سلوى خطاب، سهر الصايغ وهادي الجيار وهو من تأليف كريم فهمي، إخراج وائل احسان وتدور أحداثه في اطار كوميدي، حول شاب يعيش في منطقه شعبية، ويمر بالعديد من المواقف الكوميدية مع شقيقاته.

ما سبب نجاحك في الأدوار الكوميدية؟

أحببت كل أدواري الكوميدية في السينما والدراما، لم أقدم كوميديا مفتعلة، قدمتها بشخصيتي على طبيعتي، ما جعل الجمهور يتقبلها على هذا النحو الرائع ويتفاعل معها بايجابية.

هل اشتراكك فيها متعمد أم صدفة؟

ليس متعمداً، منذ شاركت في مسلسل “مأمون وشركاه” أمام عادل إمام، توالت عليَّ الأدوار الكوميدية، كنت محظوظة بها للغاية، وقد قدمتني بطريقة جديدة في كل مرة، والجمهور أحبني في تلك الأدوار، وفي أعمالي الجديدة “بني آدم” و”أيوب”، سأخرج تماماً من جلدي، لتقديم شخصيات بعيدة عن الكوميديا.

هل أنت محظوظة بالأعمال الفنية التي تُشاركين فيها؟

بكل تأكيد، لم أكن أحلم بالوقوف أمام كبار الممثلين، أنا محظوظة جدا من هذه الناحية.

ما تعليقك على لقب “أفضل ممثلة شابة لعام 2017” الذي فزت به ضمن استفتاء أجراه احد المواقع الإلكترونية؟

شعرت بسعادة بالغة ومسؤولية كبيرة، النجاح والتكريم له مذاقه الخاص عندما يكون باختيار الجمهور، لابد أن أحافظ على هذا النجاح.

ما تقييمك لخطواتك الفنية حتى الآن؟

انطلاقتي الفنية كانت عام 2004، راضية تماماً عما وصلت اليه، دخلت مجال التمثيل بمحض الصدفة، الحمد لله الذي كتب لي النجاح على هذا النحو، قدمت أدواراً مهمة ووقفت أمام كبار النجوم، أتمنى أن أستمر على هذه الخطي الفنية الثابتة التي أخطوها وأرسمها لنفسي وأتطلع للمزيد من النجاح

متي ستتمردين على دور الفتاه الرومانسية الرقيقة؟

لا شك أن هذه الشخصية كانت مفروضة عليَّ في البداية، ولحسن حظي تمردت عليها عندما قبلت المشاركة في فيلم “بني آدم”، سأقدم شخصية أبعد ما يكون عن شخصية الرقيقة الرومانسية التي اعتدت تقديمها من قبل.

لماذا يرى البعض أن صوتك المميز لا يتناسب مع ملامحك؟

البعض يرى أن ملامحي أرق كثيرا من صوتي لكنني صوت وملامح معا.

ألم تفكري في قص خصلات شعرك الطويل للظهور بنيولوك؟

خصلات شعري الطويل وراثة في عائلتنا، شقيقتي تتميز بشعرها الطويل وكذلك والدتي وجدتي، سيكون من الصعب عليَّ جدا أن أقص خصلات شعري أو أن أقف أمام المرآة وأرى شعري قصيراً.