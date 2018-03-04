هندسة الحاسوب تعقد مؤتمر “ايكسل 2018” بين 11 و13 الجاري بمشاركة عالمية

تنظم جامعة الكويت المؤتمر العلمي العالمي الثاني لعلوم وهندسة الحاسوب بين 11 و13 مارس الجاري بمشاركة نخبة من الأساتذة والعلماء لعرض آخر ما توصلوا إليه من أبحاث وتجارب تكنولوجية علمية الكترونية في مجالات حيوية كالطب وإنتاج الطاقة والأمن الإلكتروني والخدمات الاجتماعية والتعليمية.

وعقدت كلية علوم وهندسة الحاسوب مؤتمراً صحافياً امس للإعلان عن أنشطة وبرنامج المؤتمر وأفاد القائم بأعمال عميد كلية علوم وهندسة الحاسوب الدكتور مصطفى عبد البر أن المؤتمر الدولي الثاني لعلوم الحوسبة والهندسة (إيكس 2018) سيعقد في الكويت خلال الفترة من 11 إلى 13 مارس 2018 في فندق الشيراتون قاعة الدانة.

وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى توفير فرصة للمهنيين في الصناعة والأوساط الأكاديمية في جميع أنحاء العالم لتبادل المعرفة الفنية، والبحوث والتطورات في علوم الحوسبة والهندسة في مجموعة متنوعة من تطبيقات الحياة الحقيقية. مبينا أن المؤتمر سيعتمد على تجربة أنشطته المتعددة الأوجه (الخطب الرئيسية والدروس والجلسات الورقية العادية وجلسات الملصقات) لتقديم وجهات نظره الفنية العالمية للحاضرين. وسيتيح أيضا فرصة للتجمعات المتعددة التخصصات والاجتماعية.

واستعرض عبدالبر المواضيع التي سيناقشها المؤتمر وهي مواضيع تشمل اتجاهات التكنولوجيا المستجدة منها الأنظمة الذكية، والأمن السيبراني، وشبكات، أنظمة الحوسبة، لافتا إلى أنه يشارك في المؤتمر كوكبة من الباحثين من كندا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية ومصر والكويت وذلك من خلال محاضرات رئيسية بالإضافة إلى متحدثين من أعلى الجامعات في مجال الحوسبة والمعلوماتية حول العالم.

وبين أن 40 باحث يشاركون بورقات بحثية محكمة من قبل لجنة التحكيم بالمؤتمر، ويمثل هؤلاء ما يزيد عن 20 دولة، مضيفا يشارك أيضا مجموعة من رجال صناعة البترول الكويتية وكذلك مجموعة من مركز دسمان للسكري لتطوير البرمجيات التي تخص هذه المجالات وغيرها من جوانب تخص الحوسبة والمعلوماتية في جوانب الحياتية المختلفة.

وتقدم بالشكر للإدارة الجامعية ممثلة في الدكتور حسين الأنصاري على الدعم المادي والمعنوي ورعايتهم للمؤتمر.

من جانبه أوضح رئيس اللجنة التقنية الأستاذ الدكتور بول مانويل أنه تم قبول 40 ورقة علمية من أصل 102 ورقة علمية مقدمة لمناقشتها في المؤتمر إذ تم اختيارها من قبل لجنة تحكيم محلية وعالمية وفق معايير علمية.

وبدوره ذكر رئيس لجنة التسجيل الدكتور ضاري الحويل أن التسجيل للمؤتمر مجاني عبر الموقع الالكتروني للمؤتمر الموضح بالرابط التالي http://iccse2018.ccse.ku.ed .وهو متاح لجميع المتهمين من فئات المجتمع المختلفة.