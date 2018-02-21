هندي مضغ رأس ثعبان… انتقاما

نيودلهي- د ب أ: نشر امس في الهند أن مزارعا مضغ رأس ثعبان، انتقاما منه بعد أن لدغه، فيما يقول الأطباء المعالجون له إنهم لم يصادفوا على الاطلاق مثل تلك الحالة الغريبة.

ووقع الحادث في منطقة هاردوي بولاية أوتار براديش مطلع الاسبوع الجاري، عندما نقل الرجل، الذي حددت هويته فقط باسمه الاول، سونيلال، إلى مركز صحي حكومي بعد أن عثر عليه سكان محليون فاقدا الوعي.

وقال الرجل لقرويين إنه كان يرعى ماشيته في الحقول عندما لدغه الثعبان، ما جعله يستشيط غضبا فمضغ رأس الثعبان ثم بصقها .

وقال سونيلال لوكالة «إيجيان نيوز انترناشونال» للانباء إن:» الثعبان لدغني، لذلك أمسكت برأسه ومضغتها. ونفق. ثم عدت به للقرية. ومزقت رأسه مرة أخرى».

وقال سانجاي كومار، وهو أحد الاطباء الذي عالجه إنه اندهش:» لان الرجل نجا بعد أن عض رأس الثعبان، الذي ربما كان يحتوي على سم، على افتراض أنه ثعبان سام».

لكن لم يعثر الاطباء على أي علامات للدغات الثعبان على جسم المزراع، وفقا لما نشرته صحيفة «تايمز أوف إنديا».

أضاف كومار:» لم أشهد على الاطلاق أي حالة مثل تلك في حياتي(…) الرجل بصحة جيدة بعد أن قضم ثعبانا».

وذكر شهود عيان، زعموا أنهم رأوا سونيلال وهو يقضم جزءا من الثعبان إنهم اشتبهوا في أن الرجل كان قد تعاطى المخدرات. ويعتقد مسؤولون طبيون إن رد الفعل غير الطبيعي ربما يمكن تفسيره فقط أنه كان تحت تأثير المخدرات.