تراجع حضور الرواية في عالم الدراما التلفزيونية بشكل كبير خلال السنوات الماضية، ويبدو ان تواجد الأعمال التي تعتمد على الرواية في سباق رمضان المقبل سيكون الاضعف، حيث يقتصر على مسلسلين فقط مأخوذين عن اعمال روائية.

الرواية الأولى هي “أرض النفاق” للكاتب الراحل يوسف السباعي، ويعيد تقديمها الفنان محمد هنيدي في قالب درامي، بعد ان قدمها الفنان الراحل فؤاد المهندس للسينما قبل عقود، وبدأ هنيدي تصوير المسلسل، حيث يعود للدراما بعد غياب سبع سنوات منذ ان قدم آخر أعماله مسلسل “مسيو رمضان مبروك أبو العلمين” ويجسد في العمل دور “مسعود” الشخصية الرئيسية في المسلسل. رواية “أرض النفاق” صدرت عام 1949 وتصنف ضمن الأعمال الادبية الاجتماعية، التي تغرس اهتماماتنا في عمق المشكلات الاجتماعية، حيث تتحدث الرواية عن المجتمع المصري والعربي في نهاية الاربعينات في اطار خيالي، وسبق ان قدمت في عمل سينمائي بطولة الفنان الراحل فؤاد المهندس، شويكار، سميحة أيوب، وحسن مصطفى، سيناريو وحوار سعد الدين وهبة، وتأليف يوسف السباعي، واخراج فطين عبدالوهاب.

ويشارك في بطولة المسلسل ليلى طاهر، هنا شيحة، نسرين امام. دلال عبدالعزيز، طارق عبدالعزيز، ضياء الميرغني ونورا السباعي، تأليف يوسف معاطي، اخراج سامح عبدالعزيز.

اما الرواية الثانية التي يجري تحويلها الى مسلسل فهي “أبو عمر المصري” للكاتب عز الدين شكري، ويقدمها الفنان أحمد عز، ويشارك في بطولة المسلسل اروى جودة، فتحي عبدالوهاب، محمد سلام، محمود حجازي، ويجسد أحمد عز شخصية “فخر” وهو محام مثالي، يسعى الى تحريك المياه الراكدة والساكنة في المجتمع من خلال تأسيسه مع مجموعة من أصدقائه المحامين الجدد “تنظيما سلميا” بهدف ايجاد حلول لمشكلات وقضايا المواطنين البسطاء، بعيدا عن مافيا المحاماة واسعارهم المبالغ فيها. لكنه يقع في مشكلات لا نهاية لها.

الرواية صدرت من “دار الشروق” عام 2010 وحققت نجاحا لافتا وجاءت في قوائم الاعمال الاكثر مبيعا، والمسلسل اخراج احمد خالد موسى، وسيناريو وحوار مريم نعوم. ويشارك في البطولة اشرف زكي، سناء شافع، احمد العوضي، وصبري فواز.

وخارج السباق الرمضاني يعرض مسلسل “انا شهيرة انا الخائن” ويدور في 60 حلقة والمسلسل مأخوذ عن رواية من جزأين مقتبسة عن احداث حقيقية، سجلتها الكاتبة نور عبدالمجيد، تسرد من خلالها على لسان بطلي القصة “شهيرة ورؤوف” حكايتهما من وجهة نظر كل منهما بشكل منفصل، ويقدم الكاتب الأول القصة كما عاشتها “شهيرة” ويقدم الثاني وجهة نظر “رؤوف” الطرف الآخر في العلاقة، وتتخذ من الخيانة الزوجية والانتقام بطلا رئيسيا في الحكاية “انا شهيرة … أنا الخائن” بطولة ياسمين رئيس، أحمد فهمي، خالد زكي، أحمد الشامي، أحمد فؤاد سليم،، حنان سليمان، ياسر علي ماهر، اسماء ابوزيد، وهو العمل المأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة نور عبدالمجيد. اخراج أحمد مدحت وكريم العدل.