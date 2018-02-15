هنيدي يلجأ إلى ما ندو العدل بعد الحكم بسجن سامح عبدالعزيز

تلقى الفنان المصري محمد هنيدي،صدمة كبيرة بعد الحكم على المخرج سامح عبد العزيز بالسجن ثلاث سنوات في اتهامه بحيازة المخدرات وتعاطيها.

خاصة أن سامح كان يتولى إخراج مسلسل «أرض النفاق» الذي يقوم ببطولته هنيدي ويفترض عرضه في رمضان المقبل.

حيث كان سامح يتابع تصوير المسلسل المأخوذ عن رواية «أرض النفاق» ليوسف السباعي، قبل أن يفاجأ في أولى جلسات محاكمته بصدور حكم بحبسه وفق العربية نت.

الأمر كان مفاجئا للشركة المنتجة، وهو ما أكده منتج المسلسل جمال العدل مشيرا إلى ان محامي المخرج تقدم بطعن على الإجراءات، ولكن لم يتم قبوله وفوجئوا بصدور الحكم.

وأوضح المنتج أنهم سيتقدمون بطعن على الحكم، معربا عن امله في خروج سامح عبدالعزيز خلال أيام كي يستأنف تصوير مسلسله مرة أخرى.

وتوقع المنتج أن يغادر عبدالعزيز محبسه خلال شهر على أقصى تقدير، وإلى أن يحدث ذلك سيتولى المخرج ماندو العدل مهمة تصوير المسلسل بناء على طلب سامح عبدالعزيز نفسه.

وأشار جمال العدل إلى ان ماندو يتولى إخراج فيلم «البدلة» لتامر حسني ولكنه لا يصور بشكل يومي، ما يساعده في تصوير المسلسل لحين تواجد مخرجه الأصلي.