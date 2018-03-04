“هواوي” تكشف عن رؤيتها لمستقبل شبكة الجيل الخامس

برزت مشاركة “هواوي” في المؤتمر العالمي للهواتف النقالة، الحدث العالمي الأبرز لصناعة الاتصالات وتقنية المعلومات الذي استضافته المدينة الإسبانية برشلونة من خلال تركيزها على شبكات الجيل الخامس (5G)، حيث كشفت الشركة النقاب عن رؤيتها للنظام الإيكولوجي الشامل والمشترك بهدف تشجيع الابتكار وتطوير آفاق مستقبل شبكات الجيل الخامس (5G) والشبكة السحابية بالكامل وحلول الفيديو وتقنيات “إنترنت الأشياء”.

وكانت “هواوي” قد شاركت إلى جانب خبراء تقنية المعلومات والاتصالات في جلسات النقاش التي ركزت على ثلاث قضايا هامة والمتمثلة في توفير شبكات اتصالات أفضل وتطوير أعمال أفضل وتوفير تجربة أفضل. كما استعرضت «هواوي» أهم منتجاتها وحلولها المصممة خصيصاً للتعامل مع سيناريوهات خاصة تتعلق بمستقبل شبكات الجيل الخامس، وساهمت بالتعاون مع عملائها وشركائها في تحويل المؤتمر العالمي للهواتف النقالة إلى منصة لاستعراض سُبل بناء عالم أكثر تواصلاً وذكاءً.

وسلطت «هواوي» أثناء منتدى التحوّل الرقمي العالمي الضوء على شبكة الجيل الخامس (5G) والقيمة الاقتصادية الجديدة المتاحة من خلالها وخدمات قطاع الأعمال والشركات (B2B) وحلول مقاطع الفيديو الكبيرة والتحوّل الرقمي للعمليات.