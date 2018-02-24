«هوكي الجليد» يلاقي البوسنة في تصفيات المونديال اليوم

يبدأ منتخبنا الوطني لهوكي الجليد للرجال مشواره في تصفيات كأس العالم للعبة التي تنطلق اليوم في البوسنة والهرسك بمشاركة أربعة منتخبات بلقاء صاحب الأرض والجمهور بينما يلتقي في المباراة الثانية منتخبا الامارات وتركمستان.

وقال رئيس نادي الألعاب الشتوية فهيد العجمي، ان ازرق الهوكي استعد لهذا الاستحقاق القوي بشكل مناسب بعد اقامته معسكرا تدريبيا في سلوفينيا استمر 24 يوما خاض خلالها عدة مباريات تجريبية مع فرق من الدوري السلوفيني القوي.

وأضاف العجمي ان المعسكر شكل فرصة لمدرب المنتخب الجديد التشيكي آرنوست بافيل لنقل أفكاره للاعبين وتطبيق فكره التدريبي لا سيما أن المدرب يعد من المدربين الكبار في بلاده منوها بحماس اللاعبين والتزامهم في التدريبات التي أقيمت في الفترة الماضية.

وأشار إلى أن ازرق الهوكي يشارك في هذه التصفيات بعدد من الأسماء الشابة التي برزت في الآونة الأخيرة معتبرا ان وصول المنتخب لهذه التصفيات النهائية لأول مرة في تاريخه يعد إنجازا طيبا إذ إن مبارياتها لن تكون سهلة على لاعبي المنتخب.

وذكر أن منتخب الكويت سيلاقي نظيره التركمستاني غداً قبل أن يختتم مبارياته في البطولة بلقاء شقيقه الاماراتي بعد الغد معربا عن أمله أن يتأهل الأزرق لهذا المحفل العالمي الكبير علما ان صاحبي المركزين الأول والثاني يتأهلان للبطولة.