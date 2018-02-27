دعت الشركات لتطوير نماذج أعمالها بما يتناسب مع أوضاعها وإمكانياتها وتقديم تقارير إلى “الهيئة”

أعلنت هيئة اسواق المال تطبيق معيار للسيولة على وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية في إطار تنظيم نشاط الأوراق المالية وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة، وبالإشارة إلى ما قررته المادة (63) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته من صلاحية الهيئة في تحديد معايير ممارسة أنشطة الأوراق المالية وذلك وفقا للاتي:

1- يجب ألا تقل نسبة رصيد النقد والنقد المعادل عن (15%) من المتوسط اليومي للشهر لتداولات الشركة ، وعلى أن يتم احتسابها على أساس مجمع (الشركة الأم وشركاتها التابعة).

2- تعد شركة الوساطة المالية بيان بقيمة النقد والنقد المعادل إلى متوسط تداولات الشركة وفق النموذج المرفق في هذا التعميم، وعلى أن يتم موافاة الهيئة به بشكل شهري وبواسطة كتاب رسمي يكون معتمد من المدير التنفيذي أو المدير المالي للشركة أو من ينوب عنهما، وتقديم نسخة إلكترونية ترسل إلى البريد الإلكتروني icd@cma.gov.kw على أن يبدأ ذلك اعتبارا من اليوم، وبمراعاة أن يتم إرسال الجدول خلال 10 أيام عمل بعد انتهاء الفترة المالية.

3) يجب أن تعمل الشركة على تطوير نماذج أعمالها بما يتناسب مع أوضاعها وإمكانياتها وبما يسهم في تحقيق التزامها بمعيار السيولة، وفي حالة انخفاض رصيد النقد والنقد المعادل إلى متوسط تداولات الشركة عن الحد الأدنى المقرر، تقوم الشركة بإعداد وتقديم تقرير للهيئة، وذلك خلال يومي عمل عن أسباب الانخفاض والإجراءات التي سوف تتخذها أو اتخذتها الشركة من أجل الوصول إلى الحد الأدنى لمعيار السيولة مرة أخرى.

4) يتعين على شركات الوساطة المالية غير المتوافقة مع معيار السيولة بذل الجهود اللازمة والحثيثة للالتزام بمعيار السيولة ومراعاة أن المهلة النهائية لتحقيق الالتزام الكامل بمعيار السيولة تنتهي في 30 يونيو 2018، حيث سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالنسبة للشركات التي لا تظهر تحسناً تدريجياً في هذا الشأن.

وعليه، يجب على شركات الوساطة العمل على الالتزام بمتطلبات معيار السيولة من تاريخ صدور هذا التعميم وصولا إلى تحقيق الالتزام الكامل في 30 يونيو 2018.