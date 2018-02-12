هيئة الرياضة تنظم ملتقى الاستثمار الرياضي

برعاية وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان تنظم الهيئة العامة للرياضة في التاسعة من صباح غدا بفندق ميلنيوم الكويت بقاعة التاج ملتقي الاستثمار الرياضي تحت عنوان (بين الواقع والطموح) والتي يحاضر فيها الخبير الامريكي مارك أليكساندر والخبير انطونيو لويس والشيخ احمد الجابر رئيس اتحاد التنس ومحمد المرزوق رئيس مجلس ادارة شركة التمدين وفهد الغانم رئيس لجنة الاستثمار بنادي الكويت والدكتور عبدالله السلمان من جامعة الكويت ومقدم الملتقي ناصر الفضلي.

واعرب نائب المدير العام لشئون التخطيط والتطوير بالهيئة العامة للرياضة حسام الصالح عن سعادته بإقامة هذا الملتقى الهام للحركة الرياضية كافة والاتحادات والاندية الرياضية والوقوف علي أحدث الاتجاهات العالمية في مجالات التسويق والاستثمار الرياضي.

ووجه الصالح الدعوة الي أعضاء لجان الاستثمار بالهيئات الرياضية لحضور ورشة العمل التي تنظمها الهيئة اليوم بمقر الهيئة بالرقعي والملتقى صباح غدا بفندق ملينيوم.

واكد حرص الهيئة العامة للرياضة بقيادة المدير العام الدكتور حمود فليطح علي توفير كافة الخدمات والتسهيلات للحركة الرياضية من اجل تحقيق الفوائد المرجوة للنهوض بالحركة الرياضية.