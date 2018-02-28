هيئة الرياضة كرمت الفائزين بماراثون القرية التراثية

نظمت الهيئة العامة للرياضة ممثلة بإدارة الرياضة للجميع وبالتعاون مع قرية الشيخ صباح الاحمد التراثية بالموروث الشعبي ماراثون الجري لمسافة 5 كم، بمشاركة 200 متسابق من الجنسين بحضور مدير ادارة الرياضة للجميع حامد الهزيم ونائبه وليد السلطان ومدير القرية سيف الشلاحي حيث تم منح جوائز لأصحاب المراكز العشرة الاولى من كل فئة (رجال- سيدات).

وهنأ الهزيم الفائزين، لافتا الى ان الماراثون يأتي ضمن عدد من الفعاليات والانشطة الرياضية التي نظمتها ادارة الرياضة للجميع بقرية صباح الاحمد التراثية بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية إضافة الى الانشطة التي تنظمها الهيئة اسبوعياً بالقرية التراثية.