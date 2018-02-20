هيئة الرياضة: ولي العهد رمز العمل والعطاء والتواضع ودماثة الخلق

هنأ مدير عام الهيئة العامة للرياضة الدكتور حمود فليطح باسمه ونيابة عن مجلس الادارة والجهاز التنفيذي والعاملين بالهيئة وجميع منتسبي الحركة الشبابية والرياضية في الكويت وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وذلك بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لتولي سموه ولاية العهد.

وأكد فليطح ان سمو ولي العهد كان ولا يزال رمزا من رموز العمل على الصعيدين المحلي والاقليمي وعطاؤه وخبراته محل احترام وتقدير من الجميع حيث تحمل المسؤولية في الكثير من المواقع المهمة خلال مسيرته الحافلة بالعطاء بكل اخلاص وامانة.

واوضح فليطح ان توجيهات سموه الدائمة بضرورة العمل على تذليل العقبات التي تواجه الرياضيين كانت وستظل خارطة طريق نسعى من خلالها لترجمة تلك التوجيهات على ارض الواقع بما يساهم في نهضة رياضية وشبابية في ظل حرص سموه الدائم على التوجيه بتقديم كل سبل الرعاية لابنائه الشباب كونهم يمثلون الحاضر والمستقبل لهذا الوطن وتضرع فليطح الى المولى عز وجل ان يديم على سموه موفور الصحة والعافية ليواصل مسيرة العطاء جنبا الى جنب مع سمو الامير من اجل رفعة وعلو شأن وطننا الغالي الكويت.