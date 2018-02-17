هيئة الصناعة استقبلت وفداً من المجلس الاقتصادي العراقي وبحثت التعاون المشترك

عقد مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي مؤخراً اجتماعاً مع وفد المجلس الاقتصادي العراقي الذي ترأسه إبراهيم المسعودي في مبنى الهيئة العامة للصناعة وتم البحث في سبل تعزيز العلاقات في المجال الاقتصادي والصناعي بين البلدين الشقيقين.

وناقش الجانبان أوجه التعاون في المجال الصناعي بين البلدين وعقبات التبادل التجاري وانسياب السلع بين الطرفين وتفعيل مذكرة التفاهم المبرمة في مجال أنشطة التقييس.

حضر الاجتماع من جانب الهيئة م.فهاد المطيري نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية، عبدالله الزمامي نائب المدير العام للتنمية والتراخيص الصناعية وم.فهد المطيري مدير إدارة تنمية الصادرات والإرشاد التصديري.