«هيئة الغذاء» : إحالة 15 مخالفة غذائية إلى النيابة

كتبت ـ مروة البحراوي:

كشف رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية المدير العام عيسى الكندري عن تحرير مفتشي الهيئة من حاملي صفة الضبطية القضائية 15 مخالفة أغذية تمت إحالتها الى النيابة العامة وفقا للمادتين 16 و 17 من قانون انشاء الهيئة رقم 112 لسنة 2013.

وقال الكندري في تصريح امس ان تلك المخالفات تعتبر من المخالفات الجسيمة التي لا يقبل فيها الصلح، لذا قامت الهيئة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بناء على توجيهات وتعليمات وزير الصحة د. باسل الصباح.

وأكد عدم التساهل في المواضيع التي تتعلق بصحة المواطنين والمقيمين، حرصا على تأمين مادة غذائية صالحة للاستهلاك الادمي، وحفاظا على صحة المستهلكين.

مركز العيون بدرجة ماسية كندية

د. خالد السبتي

كتبت ـ مروة البحراوي:

اعلن رئيس مركز الكويت لطب العيون الاستشاري د. خالد السبتي حصول المركز على اعلى درجات الاعتراف بجودة الرعاية الصحية وتطبيق معايير سلامة المرضى، واشار إلى ان المركز حصل على الدرجة الماسية حيث تعتبر اعلى درجة يحصل عليها مركز في الكويت من الهيئة الكندية العالمية للاعتراف.

وقال السبتي في تصريح صحافي أمس ان برنامج الاعتراف يهدف الى تطبيق المعايير العالمية للاعتراف بجودة الرعاية الصحية وتدريب الكوادر وسلامة المرضى، كما يتضمن تدريب العاملين بالمركز على تطبيق معايير الجودة والاعتراف ووضع الخطط التنفيذية لضمان الالتزام بمعايير الجودة ومتابعة مؤشرات الأداء.

وذكر أن برنامج الاعتراف شمل اعداد دراسات لقياس الاداء والسلامة وفقا للمعايير العالمية باستخدام المؤشرات العامة والاكلينيكية والتوعية بسلامة المرضى وايضا سلامة الهيئة الطبية.

هيئة الشباب تطلق قريبا مشروع «تحت أمرك يا وطن»

أعلنت الهيئة العامة للشباب الكويتية عزمها اطلاق مشروع (تحت أمرك يا وطن) قريبا ضمن برنامج تعزيز الهوية الوطنية للقيادات الشابة مع الجهات العسكرية الذي تشرف عليه.

وقال المدير العام للهيئة ورئيس فريق عمل البرنامج عبدالرحمن المطيري في تصريح صحفي عقب اجتماع للفريق أمس إن المشروع يهدف لتنمية مهارات الشباب في إطار علمي ومنهجي وميداني.

وأضاف أن المشروع يأتي بالشراكة مع وزارتي الدفاع والداخلية والرئاسة العامة للحرس الوطني والإدارة العامة للاطفاء.

المذكور: إطلاق مسابقة الشهيد في الفن التشكيلي

أعلن مكتب الشهيد عن انطلاق مسابقة الشهيد الثقافية السادسة عشرة 2018 في مجال الفن التشكيلي للهواة والمحترفين من سن 15 عاما فما فوق وذلك تزامنا مع الاحتفالات بالاعياد الوطنية.

وقال مراقب برامج التكريم والتخليد المعنوي خليفة المذكور في تصريح صحافي أمس ان مسابقة الشهيد الثقافية تأتي هذا العام في فن الرسم التشكيلي وضمن مهرجان مكتب الشهيد شكرا 2 الذي سيقام خلال الفترة من 21 إلى 23 فبراير الجاري بمشاركة 22 جهة حكومية واهلية.

وأضاف المذكور ان المسابقة سيكون محورها حول معالم الكويت والأمور التي ترمز الى الانتماء والوحدة الوطنية وما يتعلق بالشهداء ويرمز لهم مستعرضا شروط وجوائز المسابقة لافتا الى أن آخر موعد لتسلم الأعمال المشاركة هو 8 مارس المقبل في مقر مكتب الشهيد.

الرويشد ونوال والردهان في «فرحة الأحمدي» الجمعة المقبل

تقيم محافظة الأحمدي حفلا غنائيا كبيرا بعنوان «فرحة الأحمدي» وذلك مساء يوم الجمعة المقبل في نادي الشباب بمدينة الاحمدي بمشاركة الفنانين عبدالله الرويشد ونوال الكويتية وجابر الكاسر من السعودية والفنان الشعبي باسم الردهان.

ويعد الحفل الفعالية الابرز والاكثر جماهيرية ضمن الفعاليات التي تتضمنها احتفالات المحافظة بالاعياد الوطنية بعد احتفالية رفع العلم والمهرجان العائلي «ام الخير» حيث بلغ عدد حضور حفل العام الماضي نحو 20 الفا من المواطنين والمقيمين وضيوف الكويت القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في الاحتفالات بأعياد الوطن.