هيئة الغذاء تستقبل الشكاوى الاثنين والثلاثاء

كتبت ـ مروة البحراوي:

أعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء عيسى الكندري عن استقبال اقتراحات وشكاوى المراجعين يومي الاثنين والثلاثاء من كل اسبوع، وذلك بناء على ما تتطلبه المصلحة العامة وحسن تنظيم العمل من اجل تقديم خدمه أفضل.

وأكد الكندري في التعميم الاداري رقم 5 لسنة 2018 أن هذا القرار جاء بهدف تبسيط وتسهيل إجراءات معاملات المراجعين بعد ان تم استكمال نقل جميع الاختصاصات للهيئة من الجهات الحكومية المعنية، وفقا لقانون انشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112/2013، لافتا الى ان بدء تنظيم مواعيد استقبال المراجعين اعتبارا من تاريخ 1/3/2018 .

واشار الكندري الى انه سيقوم شخصيا باستقبال المراجعين يوم الاثنين من كل اسبوع من الساعة التاسعة وحتى الثانية عشر ظهرا، بينما سيقوم رؤساء القطاعات بالاستقبال يوم الثلاثاء .