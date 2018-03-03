هيئة الغذاء: ثلاث مخالفات و14 تنبيها في أسواق القرين

كتبت ـ مروة البحراوي:

أسفرت الجولة التفتيشية التي نفذها مركز ضاحية صباح السالم التابع لادارة تفتيش محافظة مبارك الكبير بالهيئة العامة للغذاء والاغذية على منطقة أسواق القرين عن تحرير 3 مخالفات و اصدار 14 تنبيها.

وأوضح رئيس مركز ضاحية صباح السالم مطلق الدغر ان الجولة التفتيشية التي شنها فريق المركز على منطقة ابوفطيرة أسواق القرين اسفرت عن تحرير 3 مخالفات و 14 تنبيها، لافتا الى انها تتمثل عبارة عن عدم توفير الاشترطات العامة للمحل و عدم الالتزام بقواعد النظافة العامة و قيام العامل بتداول الاغذية دون حصوله على شهادة صحية و تشغيل العامل قبل حصولة على شهادة صحية.

وشدد الدغر على ضرورة التزام اصحاب محلات بيع و تداول المواد الغذائية بقواعد النظافة العامة و الاشتراطات العامة في سبيل الحرص على صحة و سلامة المستهلك .