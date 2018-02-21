– 470 مخالفة و190 تعهداً سجلتها إدارة التفتيش بالجهراء خلال شهرين ونصف

– 10 ذبائح يتم إتلافها يومياً في مسلخ الجهراء لعدم صلاحيتها للاستهلال الآدمي

كتبت – مروة البحروي:

أكد رئيس مجلس الادارة مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية عيسى الكندري ان الهيئة بصدد تشكيل فريق عمل فني لمتابعة الاعمال الرقابية للهيئة في اطار مساندة الاجهزة الرقابية بالمحافظات، مشيراً إلى استمرار الاعمال الرقابية على مدار الساعة.

وأكد عقب جولة تفقدية في الجهراء امس، تشديد الاعمال الخاصة بالرقابة في المناسبات والعطل الرسمية، مؤكدا ان الهيئة لن تتوانى في اداء اعمالها الرقابية خاصة فيما يتعلق بالمادة الغذائية، وصحة المستهلك التي تعتبر خطاً احمر.

وقال الكندري إن الجولة التفقدية التي نفذتها الهيئة العامة للغذاء والتغذية بمحافظة الجهراء، ما هي الا تكملة للجولات التي نفذتها الهيئة في كل من محافظتي الفروانية والعاصمة، في وقت سابق للاطلاع على سير العمل في مركز الاغذية التابع للهيئة بمحافظة الجهراء، والتحقق من مدى صحة وسلامة المادة الغذائية والكشف على سير العمل بمسلخ الجهراء.

وأشار الكندري، إلى أن عدد الذبائح التي يتم اتلافها يوميا في مسلخ الجهراء لعدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي، يقدر بحوالي عشر ذبائح يوميا، وذلك وفقا للافادة التي تلقاها من الاطباء البيطريين المشرفين على عمليات الذبح بالمسلخ.

وتوجه الكندري لمتابعة الكشف على عدد من المحلات ومراكز بيع وتداول المواد الغذائية بمنطقة صناعية الجهراء للتأكد من تأمين مادة غذائية سليمة للاستهلاك الادمي، ولفت الى ان عدد المخالفات التي تم تحريرها من قبل ادارة التفتيش في محافظة الجهراء منذ نقل اختصاص التفتيش على المواد الغذائية من بلدية الكويت الى الهيئة مطلع ديسمبر الماضي وحتى الان بلغ 470 مخالفة اضافة الى اصدار 190 تعهداً تم توزيعها على المحلات غير المطابقة للاشتراطات الصحية.

واختتم الكندري جولته في شبرة الخضار بمنطقة الصليبية،. حيث اطلع على سير العمل فيها والتي شملت الاطلاع على سير الاعمال في كل من مختبر الاغذية ومقر ادارة الاغذية المستوردة في السوق.

وأوضح ان الاعمال تسير بصورة ممتازة الا انه طلب من ادارة الشركة بتغيير الطبليات المصنوعة من الخشب واستبدالها بما هي مصنوعة من الالمنيوم تفاديا لما قد ينجم من الطبليات الخشب التي قد تؤثر على سلامة الخضار والفاكهة المرفوعة عليها.