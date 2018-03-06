هيئة المشروعات تنسق مع المالية لتوفير الاعتماد المالي لمشروع «جنوب الجهراء»

كتب – محمد غانم:

تنسق هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع الميزانية العامة في وزارة المالية لتوفير الاعتماد المالي المطلوب لمشروع مدينة جنوب الجهراء العمالية اضافة الى التنسيق مع البلدية لبدء التنفيذ حيث يمر المشروع بمراحل عدة قبل البدء بالتصميم والبناء والتنفيذ.

وذكرت مصادر مطلعة لـ «السياسة» أمس انه يجري حاليا العمل على مراجعة المسودة النهائية، وطلب تقديم العروض الفنية والمالية تمهيدا لإرسالها الى ادارة الفتوى والتشريع للمراجعة والاعتماد حتى يتم الاعلان عن بدء مرحلة طلب تقديم العروض وذلك من خلال الاعلان عن دعوة الشركات والتحالفات المؤهلة للحصول على وثائق طرح المشروع ومن ثم تقديم عروضها وصولا لمرحلة التنفيذ.

واوضحت المصادر ان يجري حاليا التنسيق كذلك مع شؤون الميزانية العامة بوزارة المالية بشان توفير الاعتماد المالي المطلوب للمشروع والمتمثل بالدفعات السنوية المستحقة للمستثمر الفائز.

وتابعت المصادر القول مر المشروع بعدة مراحل منها مرحلة دراسة الجدوى والتي تم الانتهاء منها واخذ الموافقات اللازمة على مخرجات الدراسة واعتمادها من قبل اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا للقانون 116 لسنة 2014 بشان الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واشارت المصادر الى انه تم الانتهاء من مرحلة ابداء الرغبة والاجراء الخاص بدراسة مدى رغبة المستثمرين في المشاركة في الفرصة الاستثمارية بشان تنفيذ المشروع والتي انتهت نتائجها الى رغبة عدد38 شركة في المشاركة في المشروع كما تم الانتهاء من مرحلة التأهيل للشركات والتحالفات التي ترغب بالمشاركة في تنفيذ المشروع واسفرت نتائجها عن تأهيل 5 شركات تحالفات مستوفية لمتطلبات ومعايير التأهيل .

وبينت المصادر ان مشروع مدينة جنوب الجهراء العمالية الذي يجري العمل على طرحه للاستثمار يقع في منطقة جنوب الجهراء بمساحة 1.015 مليون متر كربع وبطاقة استيعابية تبلغ 20 الف عامل .

واشارت المصادر الى انه تم تخصيص الاراضي لانشاء 6 مدن عمالية بموجب قرار المجلس البلدي قرار رقم (م ب/ف/2007/20/ 1038/17) الصادر بتاريخ 22/10/2007.