هيئة رقابة مالية تطلب وثائق مصرفية عن قروض لصهر ترامب

نيويورك – أ ف ب:

طلبت هيئة الرقابة المالية في نيويورك «دي أف أس»، من ثلاثة مصارف، تسليمها وثائق تتعلق بقروض حصلت عليها الامبراطورية العقارية التي تمتلكها عائلة صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبير مستشاريه، غاريد كوشنر.

وقال مصدر مطلع، إن مديرة هيئة الرقابة المالية في نيويورك ماريا فولو، أرسلت الاسبوع الماضي رسائل الى «دويتشيه بنك» و»سيغنتشور بنك» و»نيويورك كوميونيتي بنك»، تطلب فيها من المصارف الثلاثة، تسليمها البيانات المتعلقة بمختلف القروض أو الترتيبات المالية المعقودة بينها وبين مجموعة شركات كوشنر، موضحا أن المصارف الثلاثة لديها مهلة تنتهي في الخامس من مارس الجاري، لتسليم هيئة الرقابة الوثائق المطلوبة.

من جهته، قال متحدث باسم «كوشنر كومبانيز»، «لم نتلق اي نسخة من اي رسالة من هيئة الرقابة على الخدمات المالية في ولاية نيويورك»، مضيفا «شركتنا تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، وهي متينة للغاية من الناحية المالية. قبل الاستقالة الطوعية لرئيس مجلس ادارتنا غاريد كوشنر في سبيل خدمة بلدنا، لم نتلق ابدا اي طلب مماثل. هذا النوع من الطلبات يبدو مضايقة أسبابها سياسية».