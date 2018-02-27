هيا عبدالسلام احتفلت بنجاح “كلام أصفر”

احتفلت المخرجة والفنانة هيا عبدالسلام بنجاح مسلسل “كلام اصفر” ووجهت رسالة رومانسية لزوجها الفنان فؤاد علي، الذي شاركها التمثيل في المسلسل.

ونشرت هيا عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “انستاغرام” الاجتماعي، صورة لها برفقة زوجها من كواليس المسلسل، وعلقت: “قربت نهاية الرحلة، كنت فيها الشريك والسند والضمير، سويناه بذراعنا وحصلنا مرادنا، شكرا لانك اكثر واحد معي بالدنيا وده يحققلي كل احلامي، مبروك النجاح، احبك بوطاقية، “كلام أصفر” 2018 سيف روان”.

المسلسل من تأليف مريم نصير، اخراج هيا عبدالسلام، وبطولة فؤاد علي، ابراهيم الحربي، هيا الشعيبي، صمود الكندري، لولوة الملا، هيا عبدالسلام، عبير احمد، عبدالله الطليحي، وغيرهم، وعرض على شاشة “mbc1″، ونال نسبة مشاهدة عالية وحظي باهتمام واعجاب الجمهور.