القاهرة – رانيا محمود:

تعيش حالة من السعادة والفرح بعد نجاح مسلسل “سابع جار”، الذي حقق نسبة مشاهدة عالية، وتفاعل معه الجمهور بطريقة غير مسبوقة، وتعكف حاليا على تصوير أحداث الجزء الثاني من مسلسل “نصيبي وقسمتك” الذي ستجسد من خلاله دور صحافية.

عن تفاصيل دورها في مسلسلها الجديد، وغيابها عن السينما والمسرح كان لـ ” السياسة ” هذا الحوار مع الفنانة هيدي كرم.

كيف كانت ردود الفعل عقب عرض مسلسلك “سابع جار”؟

تلقيت أصداء أكثر من رائعة، فالمسلسل حقق نسبة مشاهدة عالية، نظرا لواقعية أحداثه وواقعية النماذج والشخصيات المقدمة في العمل وأيضا واقعية الحوار، الجمهور تفاعل بايجابية شديدة مع الحلقات عند عرضها.

ماذا عن ردود الفعل حول دورك تحديدا؟

شخصية “نهى” لاقت استحسانا كبيرا من قِبل الجمهور، لأنها واقعية، وقدمتني بشكل جديد ومختلف عما قدمته من قبل، فمن خلال “نهى” قدمت دور الزوجة التي تبحث دائما عن المشكلات لتواجه بها زوجها ولا يرضيها شيء، هذا النموذج بالتأكيد موجود في واقعنا.

ما الرسالة الأساسية التي يهدف اليها المسلسل؟

الأحداث تدور في اطار اجتماعي وتناقش بعض القضايا الهامة والمحورية والخطيرة التي تمس الأسرة المصرية بشكل مباشر.

هل هناك أجزاء أخرى سيتم تصويرها للمسلسل؟

نعم، سيتم تصوير أحداث الجزء الثاني منه عقب شهر رمضان المقبل، أما موعد العرض فلم يتم تحديده بعد.

هل سنراك في أي عمل درامي خلال دراما رمضان المقبل؟

ربما، لكني حتى الآن لم أستقر بعد على أي عمل، أعكف حاليا على قراءة عدة سيناريوهات بعضها جيد.

تشاركين في أحداث الجزء الثاني من مسلسل “نصيبي وقسمتك”، ماذا عن دورك فيه؟

أجسد شخصية “صحافية” ضمن قصة درامية تمتد إلى خمس حلقات متتالية، كل ما يمكنني قوله عن شخصيتي في هذا العمل أنها شخصية جديدة ومختلفة وستفاجئ الجمهور.

إلى أي مدى سيختلف الجزء الثاني في أحداثه عن الأول؟

بلا شك سيكون هناك اختلاف كبير في القصص والأحداث التي تمس المرأة بشكل مباشر.

هل نراك قريبا في السينما؟

الأعمال المعروضة عليَّ في الوقت الحالي ليست مناسبة، وأتمنى أن أقدم قريبا تجربة سينمائية مميزة لا تقل عن تجربتي في فيلم “اللي اختشوا ماتوا”.

البعض يرى أن حظك في التلفزيون أفضل من السينما، فهل ترين انك غير محظوظة سينمائيا؟

لا أتفق مع هذا القول إذ قدمت أدوارا سينمائية هامة للغاية كانت بمثابة محطات محورية في مشواري الفني، وبالتالي أرى نفسي “محظوظة” وليس العكس.

ماذا يعني لك مفهوم البطولة المطلقة؟ وهل تتطلعين لها؟

لا أبحث عن البطولة المطلقة، لأن تقييمي للدور المعروض عليَّ يكون من منطلق” جيد وسيء “، وليس من منطلق “كبير وصغير”، فلا تعنيني مساحة الدور بقدر نوعيته وقيمته الدرامية.

اذن أنت غير مهتمة بلقب البطلة؟

مفهوم “البطولة المطلقة” أصبح موضة قديمة، ولا وجود له حاليا، فكما نرى أن الأعمال التلفزيونية والسينمائية قائمة بشكل كبير على البطولات الجماعية التي تحقق نجاحا مشهودا.

كيف تقيّمين أداءك؟

أصعب شيء على الفنان تقييم أداؤه بنفسه، لأن هذه المهمة ليست من اختصاصه وانما من اختصاص الجمهور، لذلك دائما وأبدا أترك للجمهور تقييم أدائي وأدواري وشخصياتي التي أقدمها سواء في السينما أو التلفزيون.

هل أنت راضية عن نفسك حتى الآن؟

دائما أحصد ردود فعل لا بأس بها ما يجعلني راضية عن نفسي فنيا.

بشكل عام كيف تنظرين إلى ما يكتبه النقاد؟

أنا “محظوظة” جدا من هذه الناحية، فلم أصطدم في حياتي وطيلة مشواري الفني بالنقاد، ولم أتعرض لأي نقد ظالم أو نقد في غير محله، أتمنى أن تنال أدواري اعجاب الجمهور والنقاد معا.

هل أنت شخصية تقبل النقد عموما؟

أراني انسانة موضوعية جدا وأتقبل النقد بصدر رحب، شرط أن يكون نقدا بناء وفي محله وليس نقدا من أجل النقد والانتقاد فقط.

في اعتقادك متى ستقولين انك حققت طموحك الفني؟

لا أعتقد أبدا بأنني سأقول تلك العبارة، الفنان عادة لا يشعر بالشبع الفني، بل يكون دائما في حاجة إلى تقديم المزيد والمزيد من الأدوار والشخصيات، وتطوير الأداء، فالفن والتمثيل هما الحياة بالنسبة لأي فنان.

ما العمل الفني الذي ما زلت تحلمين به؟

ما أكثر الأدوار التي أحلم بها، ما زلت أرى ان أمامي مشوارا فنيا طويلا، برغم ما قدمته من شخصيات وأعمال الا انني أحلم بتقديم المزيد، أحلم بكل دور جيد، قوي ومختلف.

أين أنت من المسرح؟

المسرح حاليا أصبح منتعشا مقارنة بالفترة الماضية، هناك محاولات جادة لتقديم مسرح مختلف ومتنوع، ولو جاءني عرض مسرحي جيد سأقبله.

في أي نوع من العروض المسرحية تفضلين المشاركة؟

لا يعنيني الاطار المسرحي اذا كان عرضا اجتماعيا أو كوميديا أو مقتبسا عن رواية عالمية مثلا، بقدر ما يعنيني أن يكون العمل ذاته قويا ومختلفا وأن يكون دوري فيه جيد.

ملامحك الرقيقة الهادئة هل تقيدك فنيا؟

لا، لأن هناك عوامل كثيرة تغير من ملامح الشخصية مثل الماكياج والشعر المستعار وعدسات العين وغيرها من العوامل والأدوات التي تضفي تغيرا جذريا على ملامح الانسان وتوظفه توظيفا آخر وفقا للشخصية التي يريدها أو يلعبها ضمن أحداث العمل.

هل أنت غير خاضعة للتصنيف الفني؟

هذه حقيقة، فأنا بطبيعة شخصيتي أحب المغامرة والتجديد ولا أحب الروتين، أسعى بشكل تام لاتخاذ القرارات مهما كانت صعبة، وهذا ليس فقط على المستوى المهني وانما ينطبق أيضا على حياتي الخاصة فشخصيتي في الحقيقة مغامرة، ولكني أحسب خطواتي جيدا بلا تهور أو تسرع.

كيف ترين نفسك كأم؟

هيدي الأم تشبه كل الأمهات العاديات، أتحمل مسؤولية أبني وأقضي معه اغلب الوقت وأشاركه كل حياته، وأحاول دائما أن أكون قدوة حسنة له في كل شيء.

هل ستدفعين بابنك “نديم” للالتحاق بالوسط الفني؟

لن أفرض عليه شيئا، اذا كانت لديه موهبة جيدة فليس لدي مانع من عمله في الفن.