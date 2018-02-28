واجهت مشكلة التمويل وأنجزت العمل في عام ونصف

تستقبل دور العرض السينمائية حول العالم في شهر يوليو المقبل فيلما هوليووديا، من تنفيذ أول مخرجة سعودية، هي هيفاء المنصور بعنوان “Mary shelley” يروي قصة الحب التي نشأت بين المؤلفة ماري شيلي، والشاعر بيرسي بيشن شيلي، وكانت سببا في الهامها لكتابة رواية الرعب الشهيرة “فرانكشتاين”، التي تتناول قيام عالم بصنع انسان من اطراف بشرية مختلفة، ولكنه ينقلب عليه في النهاية.

فيلم “ماري شيلي” عرض للمرة الاولى في مهرجان “تورونتو” السينمائي الدولي، في كندا بشهر سبتمبر الماضي.

وتشارك في بطولة الفيلم، ميسي وليامز، بطلة المسلسل الشهير “Game of Thrones”.

كما ان الفيلم عرض خلال الدورة الاخيرة لمهرجان “دبي السينمائي” الدولي، الذي اقيم في ديسمبر الماضي.

وحصلت هيفاء ايضا على شهادة بكالوريوس في الادب في الجامعة الاميركية بالقاهرة، واكملت درجة الماجستير في التوجيه والدراسات السينمائية من جامعة “سيدني”.

وساهم نجاح افلام هيفاء الثلاثة القصيرة، فضلا عن نيلها اشادة دولية عن فيلم “المرأة بلا ظلال” الحائز على جائزة عام 2005، في اثارة فتح دور سينما في المملكة العربية السعودية واطلاق جيل جديد من المخرجات السعوديات.

ولفتت المنصور انظار المهتمين بصناعة السينما في عام 2012، بفيلمها “وجدة”، من انتاج شركة “روتانا” وحاز على اكثر من 18 جائزة دولية، كما انه ترشح لجائزة “البافتا” البريطانية.

تدور احداث فيلم “وجدة” حول فتاة صغيرة، تقرر ان تشارك في مسابقة تلاوة القرآن الكريم، من اجل استكمالها لثمن الدراجة الخضراء، التي طالما حلمت باقتنائها. وسيطرح فيلم “ماري شيلي” في دور السينما العالمية، في السادس من يوليو المقبل.

وعن الفيلم الهوليوودي تقول هيفاء: هناك صعوبات واجهتني في تقديمه بسبب التمويل المشترك، الذي يشترط التصوير في البلدان الممولة، وعليه صورنا مشاهد الطبيعة الخارجية في ارلندا، بينما بنينا ستديو اشبه بالمدينة في لوكسمبورغ، وكانت تجربتي مع الفيلم ممتعة وجميلة جدا، واستغرق انجازه نحو عام ونصف.

ومنح مهرجان “دبي” في دورته السابقة هيفاء المنصور جائزة “اي دبليو سي للمخرجين” وقدمت لها الجائزة الممثلة الشهيرة، كيت بلانشت، الحائزة على جائزة “اوسكار” من قبل.

وجائزة مهرجان “دبي” السينمائي عبارة عن منحة مالية قدرها 100 الف دولار وساعة “دافنشي اتوماتيك” ويعد فيلم “Miss Camel” او “مملكة جمال الابل” او تجاربها في صناعة الانيميشن، ويروي الفيلم قصة ناقة سعودية تطمح للفور بلقب “ملكة جمال النوق”، لكنها تواجه معضلة مستحيلة تتمثل في كونها ناقة سباق.

عن موافقة وزارة الثقافة على اصدار تراخيص دور للسينما في السعودية قالت المنصور: سعيدة بالقرار الذي حلمنا به منذ الصغر، لان بلادنا لم تعد كما كانت عليه من قبل، ولم يعد الجميع محافظين فقد اصبح المجال الان مفتوحاً واصبح السعوديين اكثر تسامحا وتقبلا، تميل المجتمعات المحافظة على الانغلاق عندما تشعر ان قيمها مهددة، لذلك علينا ايجاد مساحة تشعر معها هذه المجتمعات انها جزء من العالم لا خارجه.

وعبرت المنصور عن سعادتها في تغريدة عبر حسابها “بتويتر” قالت فيها: ما اجمل الحياة فخر وسعادة بالوطن لا توصف، ان شاء الله ترقبوا افلامنا السعودية على ارضنا اخيرا، يوم تاريخي وكل التهاني للسينمائيين السعوديين.