هيل:تصريحات بوكيتينو»ضرب تحت الحزام»

انكلترا رويترز:

رفض كيث هيل مدرب روتشديل المتواضع الانتقادات الموجهة من ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير ضد أرضية ملعبه ووصفها بأنها أشبه بضربة تحت الحزام قبل مباراة الفريقين في الدور الخامس لكأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم يوم الاحد المقبل.

وفاز روتشديل المنتمي لدوري الدرجة الثالثة على ميلوول في الدور الرابع على أرضية سيئة هذا الشهر ليصبح على موعد مع توتنهام.

وطلب بوكيتينو من الاتحاد الانكليزي منذ أيام مراجعة الموقف بعدما شاهد عدة صور للمباراة وقال ان حالة الملعب تمثل خطورة كبيرة على اللاعبين واعتبرها غير مناسبة لمباراة في كأس الاتحاد.

وقال هيل لهيئة الاذاعة البريطانية /بي.بي.سي أنا متأكد أن أرضية الملعب ستكون جيدة. يبدو أن الامر كان أشبه بمحاولة لايذائنا.

كانت أشبه بضربة تحت الحزام لان هناك الكثير من العمل المبذول لتجهيز الملعب وضمان أن يكون جاهزا للعب عليه.

اللعب على هذه الارضية ليس خطيرا.. مع الاحترام لبوكيتينو فان لديه الحق في التعليق على الصور المقدمة اليه لكن نحن نحاول ضمان أن تكون أرضية الملعب في أفضل صورة ممكنة.

وينوي روتشديل استخدام أرضية جديدة قبل استضافة توتنهام ويتمنى هيل أن يتدرب لاعبوه على الارضية الجديدة قبل خوض اللقاء المرتقب.