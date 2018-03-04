هيوستن يواصل انتصاراته بالـNBA

لوس انجليس-أ ف ب:

حقق هيوستن روكتس أفضل سلسلة له في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين هذا الموسم بالفوز الـ 15 تواليا، بينما تواصلت معاناة كليفلاند كافالييرز وصيف الموسم الماضي، بخسارته السادسة في آخر 12 مباراة.

وفي بقية المباريات، فاز هيوستن روكتس على حساب بوسطن سلتيكس بنتيجة 123-120، بينما تلقى كليفلاند خسارة أمام دنفر ناغتس بنتيجة 117-126.

وتمكن هيوستن من معادلة ثاني أفضل سلسلة انتصارات في تاريخه، وهو إنجاز حققه مرتين خلال التسعينات من القرن الماضي. أما أفضل سلسلة انتصارات له فتعود الى موسم 2007-2008، عندما حقق 22 فوزا تواليا.

ويدين هيوستن متصدر ترتيب المنطقة الغربية، بفوزه على ثاني ترتيب المنطقة الشرقية، الى نجميه هاردن الذي سجل 26 نقطة، وإيريك غوردون.

وتلقى كليفلاند الذي بلغ الدور النهائي ثلاث مرات في المواسم الثلاثة الأخيرة، خسارة على أرضه أمام دنفر ناغتس بنتيجة 117-126.