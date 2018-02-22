على مانيلا العمل مع الكويت لحماية العمال وليس حظر إرسالهم والإضرار بهم

مانيلا تطالب بمعاملة “خادمة الفريزر” كمواطنة كويتية وتطور تطبيقاً للإبلاغ عن الانتهاكات

دبي – أ ف ب – عواصم – وكالات: دخلت منظمة “هيومن رايتس ووتش” على خط أزمة العمالة الفلبينية في البلاد، حيث دعت الكويت الى تعزيز حماية المهاجرين العاملين فيها واتخاذ اجراءات فورية لاصلاح نظام الكفيل ومواجهة الاحتجاجات على وفاة العاملات المنزليات وضربهن واغتصابهن، مطالبة في الوقت ذاته مانيلا بالتراجع عن حظر ارسال العمالة الى الكويت لتفادي سلوك هؤلاء طرقا غير قانونية وغير آمنة لدخول الكويت.

وبالتزامن مع وصول الوفد الفلبيني الى البلاد برئاسة نائب وزير العمل سيرياكو لاغونزاد للبحث في توقيع مذكرة تفاهم بشأن تنظيم أوضاع العمالة الفلبينية، انتقدت المنظمة الدولية ومقرها نيويورك الحظر الذي فرضته السلطات الفيليبينية الاسبوع الماضي على سفر الفلبينيين للعمل في الكويت، معتبرة انهم “سيُجبَرون على اللجوء إلى قنوات غير آمنة وغير نظامية لدخول البلاد ما يعرضهم لمزيد من الاساءات”.

وقالت باحثة حقوق المرأة في الشرق الأوسط في المنظمة روثنا بيغم ان “على الكويت مواجهة الاحتجاج على وفاة العاملات المنزليات وضربهن واغتصابهن عبر خطوات فورية لإصلاح نظام الكفالة، الذي يضع العاملات تحت رحمة أصحاب العمل المسيئين”، معتبرة ان “على الفلبين العمل مع الكويت لحماية العاملات والعمال، وليس فرض حظر على هجرتهم قد يتسبب في ضرر بدل مساعدتهم”.

ورأت بيغم ان “لدى كل من الكويت والفيليبين فرصة للعمل سويا لزيادة حماية العاملات المنزليات وتحديد الثغرات التي تعرّضهن للانتهاكات الخطيرة”.

في الفلبين، لوح الرئيس رودريغو دوتيرتي امس بتوسيع نطاق حظر إرسال العمال إلى الكويت ليشمل بلدانا أخرى إذا أظهرت تحقيقات تعرض الفلبينيين لسوء معاملة بالغ من أصحاب العمل في أي مكان آخر، قائلا: “نجري تدقيقا الآن لتحديد الأماكن التي نرسل إليها الفلبينيين ويعاني فيها مواطنونا من المعاملة الوحشية والدونية”.

وأكد دوتيرتي من إقليم إيلويلو حيث كان قدم العزاء لذوي العاملة الفيليبينية التي عثر على جثتها الشهر الجاري داخل ثلاجة بشقة مهجورة في الكويت، إن “قائمة سيجري إعدادها بحالات إساءة معاملة الفلبينيين المهاجرين، سواء وردت تقارير بتلك الحالات أو لم ترد”، واصفا ذلك “بالمهمة طويلة الأمد للغاية”.

على خط مواز، طالب القصر الرئاسي في الفلبين (مالاكانانج) الحكومة الكويتية بان “تعامل الخادمة المتوفاة جوانا ديمافيليس مثل معاملة أي مواطنة كويتية، مبينا ان “الحكومة ستسعى جاهدة إلى أن تحصل عائلة جوانا على العدالة”، بينما نقلت وكالة الأنباء الفلبينية الرسمية عن وزير الخارجية الفلبيني بيتر كايتانو قوله إن “قرار الحكومة الكويتية بتمديد برنامج العفو الخاص للعمال الفلبينيين المخالفين يعد بادرة ايجابية جداً ستساهم بالتأكيد في الجهود الجارية لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

من ناحيته، كشف وكيل وزارة العمل كيرياكو لاجونزاد أن الوزارة في طور تطوير تطبيق للهواتف الذكية من شأنه ان يتيح للعمال الفلبينيين في الخارج تنبيه الحكومة إذا كانوا يتعرضون لسوء المعاملة في أماكن عملهم”، موضحا ان التطبيق “سيكون عبارة عن نظام إنذار يمكن تحميله بسهولة عبر الهواتف، ومع ضغطة زر واحدة فقط، تأتي المساعدة على الفور، وسنقوم بتقديم نظام الإنذار هذا في الكويت”.

كما نقلت صحف فلبينية تصريحات عن لسان سفير الكويت لدى الفلبين مساعد الذويخ أكد فيها “المشكلة الحالية التي تواجهها الكويت والفلبين مجرد عرقلة بسيطة في العلاقات بين البلدين وستمر قريبا”، مضيفا: “نريد أن نأخذ العلاقات إلى مرحلة أخرى من التعاون ولا شيء يؤثر علينا، فكل مشكلة بين بلدينا ستحل”.

وشدد الذويخ على ان “الكويت تتمتع بسمعة طيبة في معاملة العمال المهاجرين والقوانين والأنظمة المحلية تحمي المغتربين من أي اعتداءات أو تعسف، مما جعلها من بين وجهات العمل المفضلة لمختلف الشعوب”، لافتا الى ان “الكويت هي عاصمة للأعمال الإنسانية وأميرنا هو قائد العمل الإنساني”.

محليا، أكد المدير العام لشركة الدرة للعمالة المنزلية صالح الوهيب أن “قرار مجلس الوزراء الخاص بتمكين الشركة من استقدام عمالة من دول جديدة مثل اندونيسيا وبنغلاديش وفيتنام ونيبال وغيرها سيسهم في تعزيز وفرة العمالة وخفض كلفة استقدامها”، مبينا ان “الشركة تعمل جاهدة على فتح الباب لاستقدام عمالة منزلية من الدول الجديدة بكلفة مالية مناسبة بالتنسيق مع وزارة الداخلية”.

واشار الى ان “الجهات الخارجية المتمثلة في مكاتب التوظيف في الدول المصدرة للعمالة هي المسؤولة عن تحديد قيمة تكاليف استقدام العمالة وفقا لقوانين تلك الدول”، مرجعا اسباب ارتفاع تكلفة استقدام العمالة السريلانكية إلى ارتفاع رسوم مكاتب التوظيف في بلادها والتي تصل الى 600 دينار اضافة الى رسوم الاجراءات الرسمية والفحص الطبي والنقل والبصمة التي تصل الى 300 دينار، والمصاريف الإدارية في حال وصولها للبلاد”.